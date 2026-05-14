マクドナルド新作は“ご当地”バーガー！北海道じゃが×てりやき、手羽先風チキン、明太バターが登場

マクドナルドは、新作バーガー「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」を5月20日より発売します。
北海道じゃが、名古屋手羽
博多明太をバーガーに！
日本各地のご当地名物の魅力を詰め込んだ“ご当地マック”として3つの新作バーガーが登場。さらに、朝マック「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」と、サイドメニュー「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」を加えた計5つの新商品を展開します。
▲北海道じゃがチーズてりやき
490円～／バリューセット 790円～
「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた一品。ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリングと、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズをあわせた、まろやかさを特徴としたバーガー。フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用しています。
▲名古屋名物 手羽先風 黒胡椒ジューシーチキン
490円～／バリューセット 790円～
黒胡椒でパンチを効かせたチキンパティに、レタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせたチキンバーガー。サクサク衣のチキンパティは、モモの一枚肉を使用。名古屋名物の手羽先の味わいを再現した、旨さと辛さがやみつきになる一品としています（※辛味が苦手な人は注意）。
▲博多明太バターてりやき
490円～／バリューセット 790円～
「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせた一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、博多の明太子とバターの風味がクセになるマヨソースと、コクのあるチェダーチーズを合わせています。
▲北海道じゃがチーズてりやきマフィン（朝マック）
410円～／コンビ 470円～／バリューセット 610円～
「北海道じゃがチーズてりやき」の味を、マフィンにアレンジした一品。ソーセージパティに甘辛いてりやきソースをからめ、ポテトフィリング、コクのあるホワイトチェダーチーズのスライス、レタスをイングリッシュマフィンでサンドしています。
▲シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味
ポテト単品＋50円～／バリューセット価格＋50円～
金沢名物の黒カレーのコク深い味わいを再現。食欲をそそるスパイスの香り、ビーフとポークのうま味がポテトのおいしさを引き立て、クセになる一品とのことです。
「グランドコーク」「グランドフライ」も登場！
また、昨年に続き、「コカ･コーラ」がMサイズの約2倍となる「グランドコーク」と、「マックフライポテト」がMサイズの約1.7倍となる「グランドフライ」も再登場します。あわせて、バリューセット（Mセット）の「コカ･コーラ」と「マックフライポテト」を、追加200円でグランドサイズに変更できる「グランドセット」も展開。
▲グランドコーク
440円～／バリューセット価格＋100円
Mサイズの約2倍の量のグランドサイズのコカ・コーラ。
▲グランドフライ
490円～／バリューセット価格＋100円
Mサイズの約1.7倍のマックフライポテト。
▲グランドセット
バリューセット＋200円
ご当地マックならではの遊び心いっぱい
マクドナルドがご当地のフードに着目した本シリーズでは、名古屋の手羽先を再現するなど、遊び心いっぱいのバーガーが飛び出しています。味の方向性がそれぞれ異なるため、全品試したくなるのがキモ。連休は終わりましたが、各地を旅行する気分で味わってみたいですね
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