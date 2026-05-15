甘辛チャーシュー×目玉焼き2つ！ほっともっと「今治焼豚玉子飯」

持ち帰り弁当の「ほっともっと」では、「今治焼豚玉子飯」各種を5月20日より発売します。

今治で愛され続ける味「今治焼豚玉子飯」

愛媛県今治市のご当地グルメとして愛される「今治焼豚玉子飯」のお弁当です。



ほっともっとではこれまでにも同商品を販売しており、昨年5月にも復刻メニューとして販売して好評だったそう。今年も登場です。

▲「今治焼豚玉子飯」690円



「今治焼豚玉子飯世界普及委員会」監修のもと作り上げた本格的な味わいが特長。

甘味と旨味が凝縮された特製醤油ダレを、豚バラ焼豚にたっぷりと絡め、アクセントのコショウが効いた目玉焼きを贅沢に2個トッピング。



焼豚のパンチのある旨味と、玉子のまろやかさが絶妙にマッチし、一度食べたらやみつきになるボリューム満点の一品だといいます。

▲「W今治焼豚玉子飯（肉2倍）」950円



また、今回は要望に応えるかたちで、焼豚2倍の「W今治焼豚玉子飯（肉2倍）」も新たにラインアップされます。

食べ逃し厳禁！

今治で愛され続ける“ご当地グルメ”。今治焼豚玉子飯は牛めしの松屋でも商品化されて話題なった経緯があります。



「最後の一口まで止まらない“三位一体の美味しさ”」をうたう商品。ぜひこの機会に楽しんでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）