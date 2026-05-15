スゴ！松屋「チミチュリソース厚切りポークグリル」緑まみれ……

松屋は5月19日10時より、「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」を販売します。

牛めしの松屋でチミチュリソース×ポークグリル

アルゼンチン発祥のチミチュリソースを松屋流にアレンジし、厚切りポークと組み合わせた定食です。

▲チミチュリソース厚切りポークグリル定食 1280円／ダブル 2130円

鉄板で焼き上げた厚切りの豚肉に、南米で広く親しまれるチミチュリソースを合わせた一皿です。

チミチュリソースは鮮やかなグリーンの見た目に、バジルの爽やかな香りで、食欲をそそるとしています。

「厚切りトンテキ定食」「厚切り豚ロースグリル定食」もラインアップし、それぞれ厚切りポークの量を増やしたダブル定食も用意されます。

▲厚切りトンテキ定食 1180円／ダブル 2030円

▲厚切り豚ロースグリル定食 980円／ダブル 1730円

肉厚ポークに爽やかソースがマッチ

バジルの香りと酸味が特徴の万能ソース「チミチュリソース」と、厚切りポークの組み合わせは、食欲がそそられますね。

しっかりとしたボリュームの肉料理を求める人は、この機会に新しい味わいを試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。