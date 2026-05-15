スゴ！松屋「チミチュリソース厚切りポークグリル」緑まみれ……

松屋は5月19日10時より、「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」を販売します。
牛めしの松屋でチミチュリソース×ポークグリル
アルゼンチン発祥のチミチュリソースを松屋流にアレンジし、厚切りポークと組み合わせた定食です。
▲チミチュリソース厚切りポークグリル定食 1280円／ダブル 2130円
鉄板で焼き上げた厚切りの豚肉に、南米で広く親しまれるチミチュリソースを合わせた一皿です。
チミチュリソースは鮮やかなグリーンの見た目に、バジルの爽やかな香りで、食欲をそそるとしています。
「厚切りトンテキ定食」「厚切り豚ロースグリル定食」もラインアップし、それぞれ厚切りポークの量を増やしたダブル定食も用意されます。
▲厚切りトンテキ定食 1180円／ダブル 2030円
▲厚切り豚ロースグリル定食 980円／ダブル 1730円
肉厚ポークに爽やかソースがマッチ
バジルの香りと酸味が特徴の万能ソース「チミチュリソース」と、厚切りポークの組み合わせは、食欲がそそられますね。
しっかりとしたボリュームの肉料理を求める人は、この機会に新しい味わいを試してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります