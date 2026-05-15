このページの本文へ

5月19日発売

スゴ！松屋「チミチュリソース厚切りポークグリル」緑まみれ……

2026年05月15日 16時55分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　松屋は5月19日10時より、「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」を販売します。

牛めしの松屋でチミチュリソース×ポークグリル

　アルゼンチン発祥のチミチュリソースを松屋流にアレンジし、厚切りポークと組み合わせた定食です。

▲チミチュリソース厚切りポークグリル定食　1280円／ダブル　2130円

　鉄板で焼き上げた厚切りの豚肉に、南米で広く親しまれるチミチュリソースを合わせた一皿です。

　チミチュリソースは鮮やかなグリーンの見た目に、バジルの爽やかな香りで、食欲をそそるとしています。

　「厚切りトンテキ定食」「厚切り豚ロースグリル定食」もラインアップし、それぞれ厚切りポークの量を増やしたダブル定食も用意されます。

▲厚切りトンテキ定食　1180円／ダブル　2030円

▲厚切り豚ロースグリル定食　980円／ダブル　1730円

肉厚ポークに爽やかソースがマッチ

　バジルの香りと酸味が特徴の万能ソース「チミチュリソース」と、厚切りポークの組み合わせは、食欲がそそられますね。

　しっかりとしたボリュームの肉料理を求める人は、この機会に新しい味わいを試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください