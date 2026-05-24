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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第43回

毎月600円で映画・音楽・本を浴びるように楽しめる

「Amazonプライム」の30日間無料体験でコスパ最強の毎日を！

2026年05月24日 17時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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Amazonプライムは月額600円もしくは年額5900円で入会可能

コスパに優れた「Amazonプライム」にまだ入ってない!?

　Amazonのヘビーユーザーにとって日常生活と切っても切り離せないのが有料会員サービス「Amazonプライム」。まだ使ったことのない方はAmazonプライムを「買い物の送料を節約するためのサービス」と思っているかもしれませんが、配送は真価の一部に過ぎません。

　Amazonプライムは読書、音楽、映画といったエンタメから育児、写真ストレージなど幅広い特典をワンストップで受け取れるお得なサービスなのです。さっそくおもな特典をご紹介しましょう。

「プライム無料体験」を試してみる
 

エンタメ体験し放題から配送のスピードアップまで！

■お急ぎ便＆日時指定便が無料に
　Amazonは通常、注文金額が3500円未満の場合は460円～500円、お急ぎ便や日時指定便を利用する際はそれ以上の配送料が発生しますが、Amazonプライム会員になると、お急ぎ便と日時指定便は無料に！　つまり、出費が減るうえに到着も早くなるわけです。

■膨大な映画、音楽、本があなたを待っている
　Amazonプライム・ビデオでは1万本以上の映画やドラマなどが見放題に。アニメも毎クールの注目作を無料で楽しめます。また、Amazon Music Primeでは膨大な楽曲を浴びるように聴けますし、Prime Readingにはマンガや雑誌の読み放題作品があなたを待っています。Amazonプライムに入会すると、配送だけでなくエンタメも実質無料で体験できるのです。

■会員限定セールへの参加権も
　ECサイトとしてのAmazonも使い勝手が増します。一部対象商品を限定価格で購入可能なほか、タイムセール中にひと足早く注文できたり、プライム会員だけに参加権がある超お買い得セールまで存在します。

　そのほか、大切な写真データを容量無制限で保存できるストレージ「Amazon Photos」や、幼児向け商品が割引される育児世代の味方「Amazonらくらくベビー」など、あなたの生活を徹底的にサポートしてくれる特典がいっぱいです。

　「配送無料に毎月600円払うサービス」ではなく、日々の生活にまつわるさまざまな特典をワンストップで提供してくれるサブスクサービスと言えるでしょう。Amazonプライム会員は執筆現在、月額600円もしくは年額5900円で入会可能。

　まずは30日間のAmazonプライム会員無料体験で、その魅力を感じてみるのが吉！

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