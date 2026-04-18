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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第8回

ECサイトならではの効率化が家族をサポート

「Amazonらくらくベビー」は出産準備中＆子育てビギナー家族を救う特典がいっぱい！

2026年04月18日 17時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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妊娠・出産を控える家族はチェック！

「これから子育て」家族を手厚くサポート！

　妊娠と出産、そして子育てを始める時期は、人生のなかでも特に肉体的・精神的に消耗するタイミングです。新しい家族を迎える喜ばしいライフイベントである一方、当事者たちは長期間負担を強いられます。「Amazonらくらくベビー」はそんな親たちを手厚くサポートする無料サービス。さっそくご紹介しましょう。

「Amazonらくらくベビー」に無料登録
 

　「Amazonらくらくベビー」に登録することで、ユーザーは数々の特典を得られます。まずは子育てに必要な商品リストを個別に管理できる専用の「マイベビーリスト」が使えるようになります。

　このリストを親族や友人たちと共有することで、「お祝いにベビーカーが被ってしまった」「こんなにオムツだけもらっても使いきれない……」などのトラブルを回避できるだけでなく、本当に必要な商品をピンポイントで贈ってもらえるようになります。

　次に、Amazonプライム会員なら絶対使いたいのが「出産準備お試しBox」。これは、有効なプライム会員のアカウントで「Amazonらくらくベビー」に登録し、前述のマイベビーリストに30商品以上を追加することで、Amazonから送られてくるもの。

　中身は、オムツや粉ミルクのサンプル品などで構成されており、「いったいどれを買えば良いかわからない」「気になる商品が我が子に合うかどうか？」といった悩みに応えてくれます。何かと入り用な時期ですから、試し買いによる余計な出費を抑えられるのもうれしいメリット。

さまざまな特典が家族をサポートしてくれるでしょう

「Amazonらくらくベビー」に無料登録
 

　さらに、対象のベビー・マタニティー商品が、お買い物金額合計10万円まで何度でも10％OFF（プライム会員でない場合は5％OFF）になる割引特典「らくベビ割引」を受けられます。オムツの一部、おしりふき、粉ミルクは対象外ですが、ベビーベッドやチャイルドシートなど高価格帯の商品購入に充てると良いでしょう。

　何よりありがたいのは、「Amazonらくらくベビー」でベビー・マタニティー商品を購入すれば当然、自宅の玄関先まで届けてくれること。負担が大きい妊娠・出産時期にはそれだけでも十分な救いになります。

　「Amazonらくらくベビー」の登録は無料。妊娠・出産を控える家族や、子育てが始まったばかりの家族に、ECサイトならでは効率化で手助けしてくれるおすすめのサービスです。

「Amazonらくらくベビー」に無料登録
 

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