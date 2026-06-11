Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第60回
『DEJA VU』『Let's Go』
「Forza Horizon 6」も流行ってるし……頭文字Dのアニメで使われたあの曲を聴きながらプレイするか！
2026年06月11日 12時00分更新
Amazon Music Unlimiteのすすめ
レースゲームを遊んでいると、ある瞬間に人は思うわけです。「……ここで頭文字Dの曲、流したくない？」と。広大なマップを爆走し、コーナーを攻め、気分だけはもう群馬の峠。そんなテンションに火をつける一曲といえば、やっぱり「DEJA VU」です。
『頭文字D』のアニメで使われたあの超高速ユーロビートを流した瞬間、いつものドライブが一気に“伝説のバトル”っぽくなるから不思議。しかもAmazon Music Unlimiteなら、思い立ったらすぐ聴ける。そう、アクセルを踏む前に必要なのは、チューニングでも高級ハンコンでもない。まずはBGMです。気持ちの馬力を上げていきましょう。
「Amazon Music Unlimite」は月額1080円で1億曲が聴き放題になるAmazonの音楽配信サービス。シャッフル再生オンリーではなく、聴きたい曲をいつでも自由に選べるし、ダウンロードからのオフライン再生も可能。最大24bit/192kHzのハイレゾ音質も選べます。まずは最初の30日間が無料で利用できるキャンペーンで試してみてはいかが？
「子犬ゥ♪」
「本作に収録されているDAVE RODGERSの『DEJA VU』は、アニメ「頭文字D」で印象的に使われて以降、ミームソングとしても人気を博している模様。最近は「Forza Horizon 6」のブームによって使用動画を見掛ける頻度が上がっているとかいないとか。ちなみにYouTubeで「子犬ゥ」と検索するとavex公式の『DEJA VU』動画が最上位にヒットする（空耳ネタ）。
「INITIAL D DAVE RODGERS SELECTION - DAVE RODGERS」
再生時間：1時間10分
レーベル：avex
「レッゴッ♪ レッゴッ♪ ……レッゴーッ！」
「もともとは2020年発表の楽曲ですが、国内では2025年に突如ショート動画中心に流行り始めたようで、プロ野球選手の登場曲としても使われました」
再生時間：2分7秒
レーベル：Silver Side Productions
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