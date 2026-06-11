「Forza Horizon 6」も流行ってるし……頭文字Dのアニメで使われたあの曲を聴きながらプレイするか！

Amazon Music Unlimiteのすすめ

レースゲームを遊んでいると、ある瞬間に人は思うわけです。「……ここで頭文字Dの曲、流したくない？」と。広大なマップを爆走し、コーナーを攻め、気分だけはもう群馬の峠。そんなテンションに火をつける一曲といえば、やっぱり「DEJA VU」です。

『頭文字D』のアニメで使われたあの超高速ユーロビートを流した瞬間、いつものドライブが一気に“伝説のバトル”っぽくなるから不思議。しかもAmazon Music Unlimiteなら、思い立ったらすぐ聴ける。そう、アクセルを踏む前に必要なのは、チューニングでも高級ハンコンでもない。まずはBGMです。気持ちの馬力を上げていきましょう。

「Amazon Music Unlimite」は月額1080円で1億曲が聴き放題になるAmazonの音楽配信サービス。シャッフル再生オンリーではなく、聴きたい曲をいつでも自由に選べるし、ダウンロードからのオフライン再生も可能。最大24bit/192kHzのハイレゾ音質も選べます。まずは最初の30日間が無料で利用できるキャンペーンで試してみてはいかが？

「子犬ゥ♪」

「レッゴッ♪ レッゴッ♪ ……レッゴーッ！」