Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第65回
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「北斗の拳」スピンオフアニメを見放題で楽しむ 拳王軍のザコたちが主役の異色コメディ
2026年06月11日 21時00分更新
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「就職先は……拳王軍でした。199X年。核の炎に包まれた世界は、生きていくだけでも大変な世界。そんな中、主人公ノブが見つけた就職先は、なんとあの「拳王軍」だった！ 志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで生きていられるのか……!? ババアに変装したザコや、カサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の「汚物は消毒の人」など個性豊かなザコが続々登場!!
©武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, ©ザコたちの挽歌製作委員会
「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」
ボリューム：12エピソード
監督：三浦大輔
出演：下野紘、拝真之介、矢野正明ほか
「これは、とあるいかれた世界の話。少女《プレイヤー》たちが挑むのは、死が隣り合わせのゲーム。生還すれば賞金を得るが、万全を尽くしても命を落とすことがある。そんな世界で、生きていく。この世にはそういう人間たちが確かにいる。プレイヤーネーム・幽鬼《ユウキ》。職業・殺人ゲームのプロフェッショナル。彼女は今日も、死亡遊戯で飯を食う」
©鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会
「#神奈川に住んでるエルフ」
ボリューム：12エピソード
監督：うもとゆーじ
出演：小林千晃、林勇、西山宏太朗ほか
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