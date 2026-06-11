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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第65回

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「北斗の拳」スピンオフアニメを見放題で楽しむ 拳王軍のザコたちが主役の異色コメディ

2026年06月11日 21時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「就職先は……拳王軍でした。199X年。核の炎に包まれた世界は、生きていくだけでも大変な世界。そんな中、主人公ノブが見つけた就職先は、なんとあの「拳王軍」だった！　志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで生きていられるのか……!?　ババアに変装したザコや、カサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の「汚物は消毒の人」など個性豊かなザコが続々登場!!
©武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, ©ザコたちの挽歌製作委員会

北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌
ボリューム：12エピソード
監督：三浦大輔
出演：下野紘、拝真之介、矢野正明ほか

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「これは、とあるいかれた世界の話。少女《プレイヤー》たちが挑むのは、死が隣り合わせのゲーム。生還すれば賞金を得るが、万全を尽くしても命を落とすことがある。そんな世界で、生きていく。この世にはそういう人間たちが確かにいる。プレイヤーネーム・幽鬼《ユウキ》。職業・殺人ゲームのプロフェッショナル。彼女は今日も、死亡遊戯で飯を食う」
©鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会

#神奈川に住んでるエルフ
ボリューム：12エピソード
監督：うもとゆーじ
出演：小林千晃、林勇、西山宏太朗ほか

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