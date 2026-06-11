コナンコラボも配信開始！ 「名探偵プリキュア！」をアマプラで一気見しよう

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「世界を巻き込み、街ひとつをまるごと壊滅状態に追い込んだ〈ロスト・ジュライ〉から2年半。先輩記者となったメリルは、後輩・ミリィとともにヴァッシュの捜索を続ける中でニコラスと再会。再び発生し始めたプラント強奪事件に、ミリオンズ・ナイヴズ一派の影を感じていた。一方、辺境の町でエリクスと名を変え密やかに暮らしていたヴァッシュだったが、そこへ三番艦“ホーム”のSOSを告げる少女・ジェシカが現れる。大切な人々を守るため、因縁を断つことを決意するヴァッシュ――それぞれの運命が噛み合い再び物語が動き出した時、宇宙の彼方から通信が降り注ぐ。「我々は地球からの移民船団。希望者は、我々と共に新天地へ向かうことができる――。」巻き起こる歓喜と興奮。しかしそれをあざ笑うように、蘇った片翼の天使が絶望と恐怖をもたらす」

© 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会 「TRIGUN STARGAZE」

ボリューム：12エピソード

監督：佐藤雅子

出演：松岡禎丞、あんどうさくら、細谷佳正ほか

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