Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第63回
話題のアニメが揃ってる！ コスパ最強のサブスク動画配信サービス
コナンコラボも配信開始！ 「名探偵プリキュア！」をアマプラで一気見しよう
2026年06月11日 19時00分更新
プライム会員になれば見放題！
「Amazonプライム・ビデオ」は国内外の映画・アニメ・ドラマなど1万本以上の作品が見放題。しかも、Amazonプライム会員に登録すればそのまま誰でも使えるコスパ最強のサブスクサービスです。
今回は「Amazonプライム・ビデオ」で観られるおすすめの作品をご紹介していきますので毎日チェックしてくださいね！（見放題は執筆時点）
話題のアニメも「Amazonプライム・ビデオ」なら見放題
「【明智あんな】は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生！ 誕生日に現れた妖精【ポチタン】と、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ……！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子【小林みくる】！ そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい……！ 事件は【怪盗団ファントム】のしわざ……!? 困っている人を見逃せない……！ そんな思いから、あんなとみくるは【名探偵プリキュア】に変身！！ 名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！「そのナゾ！キュアット解決！」そして、あんなは元の時代に戻ることができるのか……!?」
©ＡＢＣ-Ａ・東映アニメーション
「名探偵プリキュア！」
ボリューム：18エピソード（適宜更新）
監督：川崎弘二
出演：千賀光莉、本渡楓、東山奈央ほか
「世界を巻き込み、街ひとつをまるごと壊滅状態に追い込んだ〈ロスト・ジュライ〉から2年半。先輩記者となったメリルは、後輩・ミリィとともにヴァッシュの捜索を続ける中でニコラスと再会。再び発生し始めたプラント強奪事件に、ミリオンズ・ナイヴズ一派の影を感じていた。一方、辺境の町でエリクスと名を変え密やかに暮らしていたヴァッシュだったが、そこへ三番艦“ホーム”のSOSを告げる少女・ジェシカが現れる。大切な人々を守るため、因縁を断つことを決意するヴァッシュ――それぞれの運命が噛み合い再び物語が動き出した時、宇宙の彼方から通信が降り注ぐ。「我々は地球からの移民船団。希望者は、我々と共に新天地へ向かうことができる――。」巻き起こる歓喜と興奮。しかしそれをあざ笑うように、蘇った片翼の天使が絶望と恐怖をもたらす」
© 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会
「TRIGUN STARGAZE」
ボリューム：12エピソード
監督：佐藤雅子
出演：松岡禎丞、あんどうさくら、細谷佳正ほか
月額600円または年額5900円を払ってAmazonプライム会員になれば、Amazonプライム・ビデオのほかにも、Amazon Music Prime、Prime Reading、Amazon Photos、らくらくベビー、Amazonネットスーパーなどが利用可能。さらに会員限定先行タイムセールやプライム感謝祭にも参加できます。
まずは30日間のAmazonプライム会員無料体験を通じて、その圧倒的な利便性を体感してください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第62回
トピックス「ゴールデンカムイ」は今から見ても間に合う？ 漫画完結済み＆アニメ最終章の今こそ一気見したい
-
第61回
トピックスアニメ「違国日記」とは？ 沢城みゆき×森風子で描く、ぎこちなくも愛おしい年の差同居譚。Prime Videoで見放題
-
第60回
トピックス「Forza Horizon 6」も流行ってるし……頭文字Dのアニメで使われたあの曲を聴きながらプレイするか！
-
第59回
トピックス世界でもっとも有名な“釣り動画”の原曲、キミは知っているか？
-
第58回
トピックス「あ〜、X-ファイルのOPを聞きたくなっちゃったな〜」みたいな時、あなたならどうする？
-
第57回
トピックス1億曲を聴き放題＆ダウンロードOK！ 「Amazon Music Unlimited」30日間無料体験やってます
-
第56回
トピックスガソリンの匂いがするレースアニメ、ここに復活！ 最速バトルの熱がヤバい「MFゴースト」第3クールまで見放題！
-
第55回
トピックス平穏に暮らしたいだけなのに、謎が放っておいてくれない！ 静かに面白すぎるアニメ「小市民シリーズ」【プライムビデオ】
-
第54回
トピックス「しかのこ」と「グレンダイザーU」の共通点は何でしょう？ 正解は“ツノ”でした。あと、どちらもプライムビデオで見放題です
-
第53回
トピックスお嬢様、ロックをお嗜みになる！ 上品なのに爆音すぎるアニメ「ロックは淑女の嗜みでして」が見放題
- この連載の一覧へ