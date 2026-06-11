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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第63回

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コナンコラボも配信開始！ 「名探偵プリキュア！」をアマプラで一気見しよう

2026年06月11日 19時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「名探偵プリキュア！」「TRIGUN STARGAZE」をアマプラで観よう

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「【明智あんな】は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生！　誕生日に現れた妖精【ポチタン】と、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ……！　そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子【小林みくる】！　そんな中、事件発生!?　大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい……！　事件は【怪盗団ファントム】のしわざ……!?　困っている人を見逃せない……！　そんな思いから、あんなとみくるは【名探偵プリキュア】に変身！！　名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！「そのナゾ！キュアット解決！」そして、あんなは元の時代に戻ることができるのか……!?」
©ＡＢＣ-Ａ・東映アニメーション

名探偵プリキュア！
ボリューム：18エピソード（適宜更新）
監督：川崎弘二
出演：千賀光莉、本渡楓、東山奈央ほか

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「世界を巻き込み、街ひとつをまるごと壊滅状態に追い込んだ〈ロスト・ジュライ〉から2年半。先輩記者となったメリルは、後輩・ミリィとともにヴァッシュの捜索を続ける中でニコラスと再会。再び発生し始めたプラント強奪事件に、ミリオンズ・ナイヴズ一派の影を感じていた。一方、辺境の町でエリクスと名を変え密やかに暮らしていたヴァッシュだったが、そこへ三番艦“ホーム”のSOSを告げる少女・ジェシカが現れる。大切な人々を守るため、因縁を断つことを決意するヴァッシュ――それぞれの運命が噛み合い再び物語が動き出した時、宇宙の彼方から通信が降り注ぐ。「我々は地球からの移民船団。希望者は、我々と共に新天地へ向かうことができる――。」巻き起こる歓喜と興奮。しかしそれをあざ笑うように、蘇った片翼の天使が絶望と恐怖をもたらす」
© 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会

TRIGUN STARGAZE
ボリューム：12エピソード
監督：佐藤雅子
出演：松岡禎丞、あんどうさくら、細谷佳正ほか

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