Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第68回
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アニメ化で話題の青春ウェブトゥーン『氷の城壁』がプライムビデオで見放題！ こじれた距離感がたまらない
2026年06月13日 19時00分更新
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「人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪。幼なじみの安曇美姫以外誰ともつるまず、静かに日々を過ごしていた彼女の前に、なぜかぐいぐい距離を詰めてくる男子・雨宮湊が現れて――？ 孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太。不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。青春のすれ違いが織りなす群像劇が今、幕を開ける」
©阿賀沢紅茶／集英社・TVアニメ「氷の城壁」製作委員会
「氷の城壁」
ボリューム：9エピソード（定期更新）
監督：金森陽子
出演：白石晴香、小林親弘、伊藤静ほか
「黒い森の奥深く、毒キノコのお家にひっそりと、ルーナという一人の魔女が住んでいました。彼女が触れたり歩いたりしたところには毒キノコが生えることが多く、吐く息や皮膚には毒が混じっています。街の人達は彼女を“シャンピニオンの魔女”と呼びました。 黒魔女として恐れられている彼女に、近づく者は誰一人いません。ルーナは今日も薬を売るために街へと向かいます。彼女の薬は万能薬として大人気で、手にした人はみな口をそろえて感謝の言葉を述べます。しかし、みな誰が薬を作っているか知りません。それでもルーナは、今日も薬を作り続けます。そんなある日のこと。人の温もりを知らない孤独なルーナに、夢のような出会いが訪れて……。恋と冒険と感動の魔法ファンタジーが、いま幕を開ける！」
「シャンピニオンの魔女」
ボリューム：12エピソード
監督：久保洋祐
出演：白石晴香、榊原優希、福島潤ほか
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