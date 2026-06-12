Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第67回
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“拷問”のはずが毎回ほっこり!? 異世界ゆるふわアニメ、シーズン2も見放題に【プライムビデオ】
2026年06月12日 20時00分更新
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「国王軍と魔王軍が衝突をはじめ、幾年月。王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫は、魔王軍によって囚われの身となっていた。「姫様“拷問”の時間です」監禁された姫を待ち受けていたのは、身悶えるような“拷問”の数々……。ほわほわの焼きたてトースト！ 湯気がたちのぼる深夜のラーメン！ 愛くるしい動物たちと遊ぶ時間！ 美味しい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられた姫は、“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り抜くことができるのか!? 誰もが笑顔になれる世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ開幕！」
(C)春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
「姫様“拷問”の時間です」
ボリューム：24エピソード
監督：金森陽子
出演：白石晴香、小林親弘、伊藤静ほか
「アメリカから単身で帰国し、性別を偽って全寮制の男子校・桜咲学園に転入した芦屋瑞稀。瑞稀の目的は、憧れの走高跳選手・佐野泉に会うことだった。憧れの人と同じクラス、さらに寮でも同室となり、仲良くなろうと意気込む瑞稀だったが、佐野はそっけないうえに、走高跳を辞めてしまっていた……！ さらに、転校初日から距離の近いクラスメイト・中津秀一に気に入られたり、女にしか懐かない犬・裕次郎に飛びつかれたりとピンチの連続。個性豊かな仲間たちに囲まれた男子校生活。瑞稀は秘密を隠し通せるのか――!?」
©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会
「花ざかりの君たちへ」
ボリューム：12エピソード
監督：竹村菜月
出演：山根綺、八代拓、戸谷菊之介ほか
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