このページの本文へ

Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第67回

話題のアニメが揃ってる！ コスパ最強のサブスク動画配信サービス

“拷問”のはずが毎回ほっこり!? 異世界ゆるふわアニメ、シーズン2も見放題に【プライムビデオ】

2026年06月12日 20時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

「姫様“拷問”の時間です」「花ざかりの君たちへ」をアマプラで観よう

プライム会員になれば見放題！

　「Amazonプライム・ビデオ」は国内外の映画・アニメ・ドラマなど1万本以上の作品が見放題。しかも、Amazonプライム会員に登録すればそのまま誰でも使えるコスパ最強のサブスクサービスです。

　今回は「Amazonプライム・ビデオ」で観られるおすすめの作品をご紹介していきますので毎日チェックしてくださいね！（見放題は執筆時点）

「プライム無料体験」を試してみる
 

話題のアニメも「Amazonプライム・ビデオ」なら見放題

「国王軍と魔王軍が衝突をはじめ、幾年月。王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫は、魔王軍によって囚われの身となっていた。「姫様“拷問”の時間です」監禁された姫を待ち受けていたのは、身悶えるような“拷問”の数々……。ほわほわの焼きたてトースト！　湯気がたちのぼる深夜のラーメン！　愛くるしい動物たちと遊ぶ時間！　美味しい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられた姫は、“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り抜くことができるのか!?　誰もが笑顔になれる世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ開幕！」
(C)春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団

姫様“拷問”の時間です
ボリューム：24エピソード
監督：金森陽子
出演：白石晴香、小林親弘、伊藤静ほか

「姫様“拷問”の時間です」を視聴してみる
 

「アメリカから単身で帰国し、性別を偽って全寮制の男子校・桜咲学園に転入した芦屋瑞稀。瑞稀の目的は、憧れの走高跳選手・佐野泉に会うことだった。憧れの人と同じクラス、さらに寮でも同室となり、仲良くなろうと意気込む瑞稀だったが、佐野はそっけないうえに、走高跳を辞めてしまっていた……！　さらに、転校初日から距離の近いクラスメイト・中津秀一に気に入られたり、女にしか懐かない犬・裕次郎に飛びつかれたりとピンチの連続。個性豊かな仲間たちに囲まれた男子校生活。瑞稀は秘密を隠し通せるのか――!?」
©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

花ざかりの君たちへ
ボリューム：12エピソード
監督：竹村菜月
出演：山根綺、八代拓、戸谷菊之介ほか

「花ざかりの君たちへ」を視聴してみる
 

　月額600円または年額5900円を払ってAmazonプライム会員になれば、Amazonプライム・ビデオのほかにも、Amazon Music Prime、Prime Reading、Amazon Photos、らくらくベビー、Amazonネットスーパーなどが利用可能。さらに会員限定先行タイムセールやプライム感謝祭にも参加できます。

　まずは30日間のAmazonプライム会員無料体験を通じて、その圧倒的な利便性を体感してください！

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
￥176,566
2
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
3
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
4
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
￥38,999
5
【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Dell 15 DC15250 15.6インチ Intel Core i5-1334U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 カーボンブラック 翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年(HDD返却不要サービス) ND65-GHBA
【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Dell 15 DC15250 15.6インチ Intel Core i5-1334U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 カーボンブラック 翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年(HDD返却不要サービス) ND65-GHBA
￥104,980

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,637
2
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
3
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
4
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
￥1,690
5
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
￥1,548
6
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
7
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
￥1,040
8
エレコム USB Type C ケーブル 1m 100W PD対応 高速充電 シリコン素材 なめらか やわらか 【 MacBook/iPad/Galaxy/Android スマホ タブレット 等対応 】 ブラック 【iPhone 16 シリーズ 対応検証済】 MPA-CCECSS10BK
エレコム USB Type C ケーブル 1m 100W PD対応 高速充電 シリコン素材 なめらか やわらか 【 MacBook/iPad/Galaxy/Android スマホ タブレット 等対応 】 ブラック 【iPhone 16 シリーズ 対応検証済】 MPA-CCECSS10BK
￥980
9
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358
10
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン