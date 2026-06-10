Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第62回
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「ゴールデンカムイ」は今から見ても間に合う？ 漫画完結済み＆アニメ最終章の今こそ一気見したい
2026年06月10日 21時00分更新
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「明治時代後期。『不死身の杉元』の異名を持つ日露戦争の英雄・杉元佐一は、ある目的のために大金を手に入れるべく北海道にいた。そこに埋蔵金があって、一攫千金のチャンスが舞い込む。埋蔵金は収監中の男によって隠匿され、24人の脱獄囚の身体に刻まれた刺青は手がかりだという。北の最強部隊・第七師団が刺青を背負う時試囚たちの動きも顕在化。果たして、北の大地を舞台に巻き起こった一攫千金サバイバルの行方は……!?」
「ゴールデンカムイ」
ボリューム：62エピソード
監督：すがはらしずたか
出演：小林親弘、白石晴香、伊藤健太郎ほか
「いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。『ジャンプ＋』にて2024年まで連載され『みんなが選ぶ！！電子コミック大賞2024』男性部門賞、『マンガ大賞2024』第7位、『第4回マガデミー賞』作品賞など数多くの漫画賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化」
「正反対な君と僕」
ボリューム：12エピソード
監督：長友孝和
出演：鈴代紗弓、坂田将吾、谷口夢奈ほか
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