「Amazonプライム・ビデオ」はプライム会員特典だから実質無料!? コスパ最強のエンタメ体験をお約束！

アニメも映画も見放題！ Amazonプライム・ビデオ

日本市場における定額制 動画配信サービス3強の1つ「Amazonプライム・ビデオ」。映画・アニメ・ドラマなど1万本以上の作品が見放題、オリジナル作品も充実、最大3台の機器で同時視聴可能など、エンタメを楽しみたい人にとっては必須と言って良いサブスクサービスです。

ところが、このサービスをいつでも享受できるにもかかわらず、まったく使っていないユーザーがまれにいると聞きます。なぜなら、自分がAmazonプライム・ビデオを使えるとは思っていないからです。

未だに誤解している人がいるかもしれませんので、念のため言及しておきますが、「Amazonプライム会員＝Amazonプライム・ビデオ（含む多数の特典）が利用可能」なのです。

月額600円または年額5900円を払ってAmazonプライム会員になった途端、お馴染みの配送特典のほか、Amazonプライム・ビデオ、Amazon Music Prime、Prime Reading、Amazon Photos、らくらくベビー、Amazonネットスーパー、そして会員限定先行タイムセールやプライム感謝祭などの安売りセール参加権といった、数々の特典利用権が一気に開放されます。

かなりの少数派だとは思いますが、「プライム会員は配送が無料になって、プライム感謝祭などのセールにも参加できて便利！」ぐらいに思っていた方々は、今すぐ慌てて再確認しましょう。

逆に、「配送無料にするために数千円払うのはちょっと……」と判断していたならば、これも今すぐ考えを改めてください。Amazonプライム会員は、ワンストップでECサイト利用の効率化からエンタメ視聴/購読/聴取まで包括する、究極のコスパ最強サブスクサービスなのです。

まずは30日間のAmazonプライム会員無料体験を通じて、その圧倒的な利便性を体感してください！

まずはAmazonオリジナル作品をチェック！