Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第8回
高クオリティーのオリジナル作品などが1万本以上！
「Amazonプライム・ビデオ」はプライム会員特典だから実質無料!? コスパ最強のエンタメ体験をお約束！
2026年04月21日 17時00分更新
アニメも映画も見放題！ Amazonプライム・ビデオ
日本市場における定額制 動画配信サービス3強の1つ「Amazonプライム・ビデオ」。映画・アニメ・ドラマなど1万本以上の作品が見放題、オリジナル作品も充実、最大3台の機器で同時視聴可能など、エンタメを楽しみたい人にとっては必須と言って良いサブスクサービスです。
ところが、このサービスをいつでも享受できるにもかかわらず、まったく使っていないユーザーがまれにいると聞きます。なぜなら、自分がAmazonプライム・ビデオを使えるとは思っていないからです。
未だに誤解している人がいるかもしれませんので、念のため言及しておきますが、「Amazonプライム会員＝Amazonプライム・ビデオ（含む多数の特典）が利用可能」なのです。
月額600円または年額5900円を払ってAmazonプライム会員になった途端、お馴染みの配送特典のほか、Amazonプライム・ビデオ、Amazon Music Prime、Prime Reading、Amazon Photos、らくらくベビー、Amazonネットスーパー、そして会員限定先行タイムセールやプライム感謝祭などの安売りセール参加権といった、数々の特典利用権が一気に開放されます。
かなりの少数派だとは思いますが、「プライム会員は配送が無料になって、プライム感謝祭などのセールにも参加できて便利！」ぐらいに思っていた方々は、今すぐ慌てて再確認しましょう。
逆に、「配送無料にするために数千円払うのはちょっと……」と判断していたならば、これも今すぐ考えを改めてください。Amazonプライム会員は、ワンストップでECサイト利用の効率化からエンタメ視聴/購読/聴取まで包括する、究極のコスパ最強サブスクサービスなのです。
まずは30日間のAmazonプライム会員無料体験を通じて、その圧倒的な利便性を体感してください！
まずはAmazonオリジナル作品をチェック！
「史上最高のゲームタイトルの1つ『Fallout（フォールアウト）』、それは持てる物などほとんど残されていない不毛な世界を舞台にした、持てる者と持たざる者の物語だ。世界の終末から200年後、快適な地下施設に暮らしていたはずの居住者は、地上へと足を踏み入れることになる。そこに待ち受けていたのは衝撃に満ちた世界、ウェイストランドだった」
「フォールアウト」
再生時間：8エピソード
監督：ジョナサン・ノーラン
出演：ウォルトン・ゴギンズ、エラ・パーネル、アーロン・モーテンほか
「なじみのある人物と新しい人物が登場し、中つ国に再び現れる悪に立ち向かう。深い霧ふり山脈から、エルフの都、リンドンの雄大な森まで、そして島の王国ヌーメノールから地図の果てまで、これらの王国や登場人物たちが、彼らがいなくなった後もずっと続く伝説を作り出す」
「ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪」
再生時間：16エピソード
監督：シャーロット・ブランドストロム、ルイーズ・フーパー、サナ・ハムリ
出演：チャーリー・ヴィッカース、モーフィッド・クラーク、チャールズ・エドワーズほか
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