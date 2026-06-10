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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第61回

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アニメ「違国日記」とは？ 沢城みゆき×森風子で描く、ぎこちなくも愛おしい年の差同居譚。Prime Videoで見放題

2026年06月10日 19時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「人見知りの小説家・高代槙生は、姉夫婦の葬式で両親を亡くした姪の田汲朝を、勢いで引き取ることになる。思いがけずはじまった同居生活によって、それまで静かだった槙生の日常は一変。他人と暮らすことに不慣れな性格のため、15歳の朝との生活に不安を感じていた。一方、両親を亡くし居場所を見失った朝は、はじめて感じる孤独の中で、母とはまるで違う“大人らしくない”槙生の生き方に触れていく。人づきあいが苦手で孤独を好む槙生と、人懐っこく素直な性格の朝。性格も価値観もまるで違う二人は、戸惑いながらも、ぎこちない共同生活を始めていく。共に、孤独を生きていく二人の、手探りで始まる年の差同居譚」

違国日記
ボリューム：13エピソード
監督：大城美幸
出演：沢城みゆき、森風子、諏訪部順一ほか

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「誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢、コンスタンス・グレイルは、婚約者の浮気相手の策略に嵌められてしまい窮地に立たされていた。断罪が行われようとする最中、コニーは助けを求めて周りを見渡すも、自身を庇う者はおろか真実を知る者にすら見放されてしまう。しかし突然、絶望するコニーの耳元で「助けてあげる」と囁く声が……。 その声の主は、10年前に処刑された公爵令嬢で、稀代の悪女、スカーレット・カスティエルであった。出会うはずのない2人。そして、回り始める歯車。やがて、貴族社会を取り巻く巨大な陰謀が顔を覗かせる――」

エリスの聖杯
ボリューム：12エピソード
監督：森田と純平
出演：市ノ瀬加那、鈴代紗弓、阿座上洋平ほか

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