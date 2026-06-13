Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第69回
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悪役令嬢が溺愛される人気ロマンスを一気見！ 累計560万部超の話題作がプライムビデオで見放題
2026年06月13日 21時00分更新
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「わたくしは、ティアラローズ・ラピス・クラメンティール。明日の卒業パーティの後、花嫁修業を経てラピスラズリ王国の王太子・ハルトナイツ殿下と結婚し王妃となる……はずだったけれど……。ティアラローズは思い出します。乙女ゲーム『ラピスラズリの指輪』に夢中だった、前世の自分を。そして、そのゲームの中に転生し、嫌味ったらしくヒロインの邪魔をする“悪役令嬢”になっていることに気がつくのでした。ヒロインがハルトナイツの攻略を達成したのならティアラローズを待ち受けるのは、屈辱の断罪イベントのみ。でも、そのさなか、隣国の王太子アクアスティードが颯爽とあらわれ──。「ティアラローズ嬢、私の妃になっていただけませんか？」いきなり求婚!? しかもアクアスティードは、前世でプレイできなかった続編ゲームのメイン攻略キャラで……。果たしてティアラローズはハッピーエンドを迎えることができるのか？ 王道溺愛系“悪役令嬢”ルートの幕が上がります──！」
（C）ぷにちゃん・成瀬あけの／KADOKAWA／「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会
「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」
ボリューム：12エピソード
監督：浜名孝行
出演：渕上舞、梅原裕一郎、佐藤拓也ほか
「貧乏貴族の息子に転生していたアルバ。母が再婚した公爵家で紹介された義兄は、前世の「最推し」であるオルシスだった。「俺って最推しの義弟になったの!?」と喜んだのも束の間、愛する義兄の笑顔が失われる原因が自分にあることを思い出し……!? 迫りくる運命を避けるため、そして最推しを愛で続けるため、転生愛され令息が、全力で運命を捻じ曲げる！」
「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」
ボリューム：12エピソード
監督：森下裕介
出演：村瀬歩、蒼井翔太、辰守伶郎ほか
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