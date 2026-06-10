世界でもっとも有名な“釣り動画”の原曲、キミは知っているか？

Amazon Music Unlimitedのすすめ

ネットを長く見ている人なら、一度はやられたことがあるはず。真面目そうなリンクを開いたら、なぜか赤髪の好青年がスーツ姿で踊っている。攻略動画かと思ったら踊っている。重大発表かと思ったら踊っている。



そう、世界でもっとも有名な“釣り動画”こと「Rickroll（リックロール）」です。海外では本当に有名で、たぶん“釣り動画”として考えれば世界一有名。Wikipediaに単独の項目があるくらいです。それもどうなのか。



しかし、そこで流れている曲を「ただのネットのネタ」で終わらせるのは、あまりにも惜しい。原曲であるリック・アストリーの「Never Gonna Give You Up」は、80年代ポップスのきらめきと、謎に耳から離れない吸引力を兼ね備えた、正真正銘の大ヒット曲なのです。釣られて悔しい？ いやいや、むしろこれは“いい曲に出会うための罠”だったのかもしれません。

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世界を釣った一曲

「イギリス人歌手リック・アストリーのデビューアルバム（1987年発売）。本作に収録されている『Never Gonna Give You Up』のPVは、2000年代後半から現在に至るまで、いわゆる釣り動画として世界中で大活躍。国内でもニコニコ動画初期の釣り動画曲としてお馴染みの一曲でしょう」 「Whenever You Need Somebody (2022 Remaster) - リック・アストリー」 再生時間：36分

レーベル：ADA/BMG RIGHTS MANAGEMENT

「チピチピチャパチャパ♪ ドゥビドゥビダバダバ♪」