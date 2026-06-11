Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第64回
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アニメ「Fate/strange Fake」見放題！ 成田良悟×TYPE-MOONが描く“偽りだらけの聖杯戦争”
2026年06月11日 20時00分更新
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「魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が、あらゆる願いをかなえる願望機「聖杯」をめぐり戦う――「聖杯戦争」。かつて、日本で行なわれた第五次聖杯戦争の終結から幾年。新たな聖杯の予兆がアメリカ合衆国西部の都市・スノーフィールドにおいて観測される。そして集う、魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉達――欠けたクラス。選ばれるはずのないサーヴァント。暗躍する国家。戦争の為に造られた街。――数多のイレギュラーにより、「聖杯戦争」は混迷し、捻じれていく。偽りの聖杯の壇上で踊る、人間と英霊〈サーヴァント〉達の饗宴が幕を開ける――」
©成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
「Fate/strange Fake」
ボリューム：13エピソード
監督：榎戸駿、坂詰嵩仁
出演：花澤香菜、小野友樹、諸星すみれほか
「これは、とあるいかれた世界の話。少女《プレイヤー》たちが挑むのは、死が隣り合わせのゲーム。生還すれば賞金を得るが、万全を尽くしても命を落とすことがある。そんな世界で、生きていく。この世にはそういう人間たちが確かにいる。プレイヤーネーム・幽鬼《ユウキ》。職業・殺人ゲームのプロフェッショナル。彼女は今日も、死亡遊戯で飯を食う」
©鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会
「死亡遊戯で飯を食う。」
ボリューム：11エピソード
監督：上野壮大
出演：三浦千幸、本村玲奈、水瀬いのりほか
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