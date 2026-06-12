Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第66回
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冬アニメで気になってたけど見そびれた人へ。『勇者刑に処す』を12話まとめて見ませんか
2026年06月12日 19時00分更新
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「勇者とは、この世で最悪の刑罰である。大罪を犯した者が「勇者」となり、魔王と戦う刑罰を科されるのだ。殺されようとも蘇生され、死ぬことすら許されない。勇者刑に処された元聖騎士団長のザイロ・フォルバーツは、性格破綻者たちで構成された懲罰勇者部隊を率い、戦いの最前線を駆け抜けていた。過酷な状況の中、ザイロは最強の生体兵器の一人、剣の《女神》テオリッタに出会う。「敵を殲滅した暁には、この私を褒め讃え……そして頭を撫でなさい」生き抜くため、自らを陥れた者へ復讐を果たすため――。《女神》と契約を交わしたザイロは、絶望的な世界で熾烈な闘争と陰謀の渦中に身を投じていく」
©2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会
「勇者刑に処す」
ボリューム：12エピソード
監督：髙嶋宏之
出演：阿座上洋平、飯塚麻結、石上静香ほか
「『勇者なんて、最低のクズがやる商売だ』21世紀なかば、東京の裏社会は、エーテル（魔力）強化手術で《魔王》となったマフィアたちに支配されていた。この魔王たちを倒す賞金稼ぎ──それがすなわち《勇者》である！ 勇者は、《Ｅ３》(イースリー)という薬剤でエーテル能力を強化して魔王に対抗。その殺傷行為は合法化され、勇者はまさに“人殺し”の職業となった。そんな中、フリーランスの勇者《死神》ヤシロのもとに、自称「弟子」が押しかけてくる。それは、勇者見習いの女子高生･城ヶ峰。しぶしぶ彼女を受け入れたヤシロは、ロクでもない事件に巻き込まれていく！ クズの「師匠」と自称「弟子」。弩級現代異能アクションの幕が開く！」
©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ
「勇者のクズ」
ボリューム：21エピソード
監督：ウシロシンジ
出演：鈴木崚汰、鬼頭明里、春海百乃ほか
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