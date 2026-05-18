スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」
5月18日（月）のスマホ総研定例会はお休みです！
次回のスマホ総研定例会は2026年5月25日（月）を予定しております！
2026年05月18日 07時00分更新
5月18日のスマホ総研定例会はお休みとなります。
次回の放送は2026年5月25日の予定です。お楽しみに！
次回5月25日の予定はこちらです！
毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。
あるときは最新端末、あるときは話題のアプリ、あるときはしょーもないエピソードなどを、毎回好き勝手におしゃべりする30分番組です！
▽放送情報
放送日： 2026年5月25日（月）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： スマホ総研定例会380
▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）
【お知らせ】
「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/
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