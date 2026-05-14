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私→WRC 第73回

あの胸熱展開が再び！ 新井敏弘×GC8インプレッサの欧州ラリー参戦プロジェクト始動

2026年05月14日 10時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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photo by Keigo Yamamoto

　ASCII.jpでラリーの連載をしているウェルパインモータースポーツが、プロラリードライバーであり、日本人で唯一のプロダクションカー世界ラリー選手権 (PWRC)王者の新井敏弘選手を迎え、スバルの人気車種「インプレッサ（GC8型）」を蘇らせて、2027年のFIAヨーロッパヒストリックラリー選手権（FIA European Historic Rally Championship、EHRC）へのスポット参戦を目指すプロジェクト「A＆A RE:CHALLENGE」を発足させた。

スバル・インプレッサ（GC8型） 撮影協力：BOXER_GrA_GC8 さま ※参戦車両ではありません

新井敏弘選手

新井敏弘×GC8インプレッサの黄金タッグで
欧州の舞台へ再挑戦

　本プロジェクトでは、新井選手がドライバーを務める。参戦車両はファンの間でも名車として名高いスバル・インプレッサ（GC8型）をベースに、最新のFIA車両規則に合致したグループA仕様のラリーカーを新たに製作して使用する。

ASCII.jpの記事にも登場した新井選手（右）

　グループA用の新規パーツ作成はキャロッセ、車両製作はアライモータースポーツが担当するなど、強力な布陣でプロジェクトを推進する。エントラントはウェルパインモータースポーツで、コドライバーについては後日発表される予定だ。

　ここで重要なのが、このニュースはあくまでも「EHRCに参戦するためのプロジェクトが立ち上がった」という“だけ”の点。ウェルパインモータースポーツの松井監督によると「EHRCに出ることが確定したと言っているわけじゃないよ！」と、ネットの反響の大きさにやや腰が引け気味に語ってくれた。これからベース車両を購入し、スポンサー周りをしてお金を集め、どのラウンドに参戦するのかを決めていくとのこと。

photo by Keigo Yamamoto

　活動資金が集まらなかったり、クルマができあがらなかったりなど、“出られない”場合もなきにしもあらずのようだ。「もちろん出る前提で動いてます！ 個人スポンサーも募集する予定です」と、往年のラリーファン、スバルファンを巻き込みたいようだ。

　来年のカレンダーはまだ発表されていないが、新井選手は「アクロポリスに出たいな～」と希望しているらしい。

photo by Keigo Yamamoto

　今後の車両製作のプロセスや参戦活動の様子は、ASCII.jpの連載でもお伝えしていくので、ぜひ注目していただきたい。

　すでにSNSなどでは、伝説のドライバーと車両が再び欧州のラリーステージを駆け抜ける姿に、多くの期待が集まっている。

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