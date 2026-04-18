みなさん、こんにちは。Wellpine Motorsportのドライバー、及川紗利亜（おいかわ・さりあ）です。平日は歯科医師として虫歯を削り、週末はドライバーとしてラリーでタイムを削っています。全日本ラリー選手権・MORIZO Challenge Cupでの挑戦の様子をお届けする当連載。

今回は、全日本ラリー選手権 第2戦「SAGA RALLY NATIONAL CHAMPIONSHIP 2026」のMORIZO Challenge Cupに参戦してきましたよ。

※MORIZO Challenge Cupとは？ 全日本ラリー選手権（JN-3）のサブカテゴリーとして、MORIZO（豊田章男トヨタ会長）がプロデュースした若手発掘のための大会。改造を厳しく制限したGRヤリスを使用し、車の性能ではなく純粋な「ドライバーの腕とチーム力」で競い合うのが特徴で、原則25歳以下を対象としており、世界で活躍できる次世代スターの輩出とファン拡大を目指している。

佐賀への移動も全力で楽しみます！

今回の旅は、ガレージのある群馬から大阪南港まで自走で移動し、そこからフェリーで佐賀へ向かいました。距離は長いものの、こうした移動のひとときもラリーの醍醐味です。サービスエリアでの食事タイムなど、すでにイベントが始まっている気分になります。

私は移動中も楽しみを見つけるのが得意なタイプかもしれないです！ 車内では一人カラオケをしながら盛り上がったり、サービスエリアではスイーツや大好物のラーメンを味わったりと、道中も存分に堪能しています。

大阪南港発のフェリーだったので、道中でたこ焼きを食べられないかな？ なんて思っていたのですが、なかなか見つからず……。少し残念に思っていたところ、フェリーの中のレストランでたこ焼きを発見！

無事に“大阪らしさ”も味わうことができて、ちょっと得した気分でした。そして、大浴場から海を眺めながら過ごす時間もとても心地よく、移動とは思えないくらい充実した時間でした。

昨年は“支える側”だった佐賀

MORIZO Challenge Cupでは毎戦、レベルの高い戦いが続いています。

そんな中で迎えた今回の佐賀ラリー。実は昨年、この佐賀ラウンドにはドライバーではなく、チームのサポートとして参加していました。サービスパークではお昼ご飯の手配なども含めた裏方業務を担当。

そのときに、「いつかこの九州の道を自分で走りたい！楽しそう！」と思っていたのです。

だからこそ今回、ドライバーとしてこの場所に戻ってこられたことは、自分にとってとても特別な意味のある一戦になりました。

事前トレーニングで掴んだ感覚

今回のラリーに向けては、事前に岐阜県恵那市の笠置山モーターパークでMORIZO Challenge Cupのトレーニングに参加しました。

林道での走行の中で、セット変更をしながらさまざまな走りを試し、車の動かし方やライン取りなど、多くのことを掴むことができました。

また1月には、北海道で氷上トレーニングも実施。低いグリップの路面でのコントロールを学んだことで、今回のウェット路面でもその経験がしっかり活きたと感じています。

佐賀ラリー前日とレッキ

食と集中

前日は呼子のイカを、コ・ドライバー山本さんと一緒に食べに行きました。いけすを囲む席で、「イカ墨が飛ぶことがあります」という張り紙に少しドキドキしながら（笑）、楽しい時間を過ごしました。

レッキは、そのイカのおかげもあってか順調に進みました！

コースを覚えたり状況を整理したりと頭をフル回転させるため、この日はチョコレートを持参して糖分補給。

この日は晴れていましたが、本番は雨予報。路面がどれだけ変わるのかを想像しながら、丁寧にノートを作成しました。