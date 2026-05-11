マキタ互換バッテリー、PC充電できるの便利じゃない？

工具用バッテリーにも、コンディション管理の時代が来た。

シェードは5月9日、電動工具用バッテリーブランド「VOLT LAB」から、マキタ18V工具互換の新製品「VOLT LAB BALANCE CORE 18V 6.0Ah」を発売した。実売価格は1万2980円。互換バッテリー検証で知られるYouTubeチャンネル「サトシの趣味部屋」と約2年かけて共同開発した。

最大の特徴は、セルごとの電圧差を自動で補正する「セルバランス補正機能」だ。互換バッテリーで故障原因になりやすいセルバランスの崩れを、10Ωのバイパス抵抗で高電圧セルを放電させて整える仕組みとされている。

USB Type-Cも備え、PD65Wの入出力に対応する。専用充電器なしで充電できるだけでなく、スマホやタブレット、ノートPC向けの大型モバイル電源としても使える。現場作業だけでなく、車中泊、キャンプ、防災用途も想定した設計だ。

安全面では、セルあたり2.5V、パック全体12.5V以下で自動遮断する低電圧カットオフ機能を搭載した。容量は18V 6.0Ah、108Whで、SUNPOWER製INR18650-3000mAhセルを採用。出力は定格40A、瞬間最大100Aとしている。

互換バッテリーは安さで選ばれることが多かったが、この製品は「安い代替品」ではなく、純正にない機能を足してきたのが面白い。信頼性への不安がつきまとってきたカテゴリーで、検証系YouTuber監修という文脈も含め、互換バッテリーの見られ方を少し変える製品になりそうだ。