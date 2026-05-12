7月より第3期放送、引きこもりニートの人生やり直しファンタジー『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』

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7月から放送の第3期は第1期の続き！今度こそ本気で生きていく！

『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』

7月の放送に向けて公開された第3期 PV第2弾では、【エリス修行編】となることが明らかになった。ルーデウスに相応しくなるため、「剣の聖地」で修行に励み、強くなろうとするエリスの姿が描かれている。また、第3期から登場する新たなキャラクターたちも登場する。

第3期 PV第2弾



©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会

転移事件で魔大陸へ飛ばされたルーデウスと冒険者パーティーを組んだエリス。ルーデウスにふさわしい存在になるため剣の修行に出たエリスのその後の物語が描かれる第3期の前に第1期振り返りは必須。また、第3期の新キャラのキャストとして戸松遥と稲田徹の出演が発表されている。

2026年7月より第3期が放送予定の『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』。引きこもりの34歳ニート男が、剣と魔法の異世界でルーデウスとして転生。前世の記憶と後悔を糧に、今度こそ本気で生きていこうと決意する、人生やり直しファンタジー。

第1期は2021年に分割2クール、第2期は2023年～2024年に分割2クールで描かれた本作。異世界での人生は幼年期・少年期、そして青年期と、赤ん坊として転生した先の新たな家族、共に冒険する仲間、ルーデウスが作る家族と、出会いと別れを繰り返しながら、前世のトラウマを着実に払拭していく。物語が進むごとに徐々にたくましくなっていくルーデウスの歩みを振り返ろう。