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【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第12回

20周年を超え、8年振りに新作登場

なのはやフェイト登場の劇場版2部作完結編『魔法少女リリカルなのは Detonation』／7月より完全新作TVシリーズ放送。

2026年05月13日 18時00分更新

文● MOVIEW 清水

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7月からシリーズ新作『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』放送開始！劇場版二部作の完結編
『魔法少女リリカルなのは Detonation』

　7月に放送開始となるシリーズ最新作『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』PV第1弾では、登場キャラクターのセリフを録り下ろし、それぞれのワンシーンに合わせて意思を込めたボイスが重ねられた映像となっている。

『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』PV第1弾

©NANOHA EXCEEDS PROJECT

　完全新作TVシリーズとなる『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』は、劇場公開された『魔法少女リリカルなのは Reflection』『魔法少女リリカルなのは Detonation』からの流れをくむ作品。侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナと妹のセツナという新たな主人公の物語となるが、なのはやフェイトら、これまでのキャラクターも登場する。7月の放送前に劇場版2作は復習しておきたい。

『魔法少女リリカルなのは Detonation』

©NANOHA Detonation PROJECT

　2026年7月より新TVシリーズ放送開始。大人になったなのはとフェイトを主軸とする劇場版2部作『魔法少女リリカルなのは Reflection』『魔法少女リリカルなのは Detonation』は、滅びゆく惑星から来た姉妹になのはたちがどう向き合うかが描かれている。

　2004年の第1作『魔法少女リリカルなのは』から始まったシリーズは、続編、劇場版、スピンオフと幅広く展開されてきた作品。その間、主役であったなのはやフェイトも少女から大人へと成長し、その立ち位置も変化している。新作は旧作の流れを踏まえつつも、新たな主人公の物語になるようなので、まずは新作に続いていくとされている劇場版2部作『魔法少女リリカルなのは Reflection』『魔法少女リリカルなのは Detonation』を振り返ろう。

作品情報
原作・脚本：都築真紀
監督：浜名孝行
キャスト：田村ゆかり、水樹奈々、植田佳奈　ほか

『魔法少女リリカルなのは Detonation』

©NANOHA Detonation PROJECT

⇒『魔法少女リリカルなのは Detonation』のあらすじや詳細はこちら

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