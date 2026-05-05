【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第4回
だけどその遺志は、決して死なずSeason2に繋がる。
死んだはずの名探偵シエスタとそっくりな容姿のノーチェスが登場するSeason2が7月から放送開始『探偵はもう、死んでいる。』
2026年05月05日 18時00分更新
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7月よりSeason2が放送開始。名探偵シエスタの助手となった君塚君彦が辿り着く、名探偵の死の真相
『探偵はもう、死んでいる。』
7月の放送に向けて新たに公開されたSeason2 第1弾PVでは、死んだはずのシエスタと瓜二つの容姿で、メイド服に身を包んだ新キャラクター・ノーチェスが登場。彼女の正体は……。その他にも、新たな展開を予感させる新規カットが多数使用されています。
Season2 第1弾PV
©2026 二語十・うみぼうず/KADOKAWA/たんもし2製作委員会
主役であるはずの名探偵がすでに死んでいるという異色の設定が興味をそそる『探偵はもう、死んでいる。』。Season2放送前に、助手であった君塚がその真相に辿り着くまでの物語を振り返っておこう。
2026年7月よりSeason2を放送予定の『探偵はもう、死んでいる。』。巻き込まれ体質の君塚君彦が、世界の敵と戦う名探偵シエスタの助手となり、世界を股にかけた冒険を繰り広げる。物語は過去の回想と現在をカットバックしながら描かれるため、そのストーリー構成を把握するのに二度三度と見返したくなるアニメ。
タイトルの通り、すでに死んでいる名探偵シエスタはビジュアルや性格がとても存在感を持っており、特に第1話の飛行機内での事件はとても完成度が高い。この完全無欠ともいえるシエスタはなぜ死んだのか？ その真相に触れた君塚たちに何をもたらすのか？ 過去と現在を繋ぐ壮大な物語が再び始まる。
作品情報
原作：二語十（MF文庫J「探偵はもう、死んでいる。」/KADOKAWA刊）
キャラクター原案：うみぼうず
監督：栗原 学
キャスト：長井 新、宮下早紀、竹達彩奈 ほか
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