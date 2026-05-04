新人を抜け出し、ここからが本番となる第2期、7月から放送開始『株式会社マジルミエ』

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入社編が終了し、本当の戦いとなる第2期は7月より放送開始！ お仕事×魔法少女のアクションアニメ

『株式会社マジルミエ』

7月の放送に向けて新たに公開された特報は、桜木かなやマジルミエ社社員たちの新たな業務と試練の幕開けを感じさせる映像となっています。

第2期 特報



©岩田雪花・青木裕／集英社・マジルミエ製作委員会

就職活動に苦戦していた桜木カナがベンチャー企業・株式会社マジルミエに入社し、新人から一歩先に進むまでを描いた『株式会社マジルミエ』第1期。第2期放送前に、社会人あるある満載のカナの新社会人生活を振り返っておこう。

2026年7月より第2期を放送予定の『株式会社マジルミエ』。怪異退治をする魔法少女が会社員という設定が特徴で、見積もりや納期、会社での人間関係、ベンチャー企業ならではエピソードなど、ファンタジー作品というよりもお仕事モノとして成立している。

主人公のカナは、新卒としてマジルミエ社に入社するもはじめは失敗続きのぽんこつ社員。一癖も二癖もある上司や同僚に囲まれながら成長していくカナのこれからが楽しみになるアニメ。脚本を『からかい上手の高木さん』や『ツルネ -風舞高校弓道部-』、『よふかしのうた』を手掛けた、掛け合いでキャラクターを引き立てることがうまい横手美智子が担当している。