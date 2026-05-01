濡れないだけで満足してない？ アシックスのGORE-TEXシューズは歩きやすさもガチ、そして32%OFF

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ASICSのハダシウォーカー メンズ GORE-TEXは、名前からして健康に歩く気満々のウォーキングシューズ。Amazonのタイムセールで、32%OFFの11,244円で販売されています（5月1日現在）。

最大のポイントは、防水透湿性に優れたGORE-TEXファブリクスを採用していること。雨の日に「足元がじわじわ濡れてテンションが死ぬ」という、外出あるあるをしっかりケアしてくれます。しかもムレにも配慮されているので、ただの雨対策シューズではなく、長く歩くための実用靴として頼れる一足です。

さらに、歩きやすさのためのアシックスらしい仕掛けも詰まっています。かかと部と前足部、中足部の溝が連動することで歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造のソールを搭載し、歩行時のエネルギーロスを減らす設計を採用。かかと部に着地時の衝撃をやわらげるfuzeGELを搭載し、着地時の衝撃をやわらげてくれます。

雨に強いだけでなく、「ちゃんと歩ける」「長く歩いてもラクを狙える」あたりが、さすがスポーツメーカーのウォーキング靴という感じです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日でも頼れるGORE-TEX搭載

防水透湿性に優れたGORE-TEXファブリクスを採用し、雨の浸入を抑えながらムレにも配慮。天気が怪しい日でも履きやすい、頼れる全天候型のウォーキングシューズです。

長く歩くためのエナジーセービング構造

かかと部と前足部、中足部の溝が連動することで歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造のソールを搭載。エネルギーロスを抑え、長時間のウォーキングでも快適に歩き続けやすい設計です。つま先部分の裏側に消臭繊維MOFFを搭載し、長く歩くストレスにも配慮。

クッション性と安定感にも抜かりなし

かかと部に着地時の衝撃をやわらげるfuzeGELを、ク中底にクッション性のあるシートE.V.A.を採用。歩行を安定させる構造により、着地時の衝撃やブレに配慮。雨に強いだけでなく、日常の歩行をしっかり支えてくれるのが魅力です。内側にファスナーを配置し、脱ぎ履きも簡単。

まとめ：防水だけじゃ物足りない人へ

参考価格：16,500円

現在の価格：11,244円［32%OFF］

ハダシウォーカー メンズ GORE-TEXは、通勤や買い物、散歩などで「今日は歩くぞ」とまでは思っていないのに、気づけば結構な距離を歩いている人にオススメです。

駅まで、スーパーまで、なんならイベント会場をうろうろする日まで、足元が頼れるだけで体力の消耗感はかなり変わります。雨が降るか微妙な日でも、普通のスニーカー感覚で履けるのはかなりありがたいところ。

特に、革靴ほどかしこまらず、ランニングシューズほどスポーティーすぎない靴がほしい人にはハマりやすい一足といえます。GORE-TEX搭載で雨に強く、歩行サポート機能もあり、見た目も日常使いしやすい。「雨の日用に買ったのに、気づいたら晴れの日も履いている」タイプの靴です。

なお、サイズ・カラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。