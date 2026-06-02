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Amazonセール情報大紹介！ 第1978回

Officeは別途用意が安全！

まだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中　仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目

2026年06月02日 17時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）が59,800円！

　軽くて扱いやすく、それでいて高い性能を兼ね備えたモバイルノート「ThinkPad X1 Carbon Gen9 2021年モデル（整備済み品）」が、Amazon.co.jpで販売中。参考価格95,000円のところ、6月2日現在、リユースセールとして37%オフの59,800円で販売中です。

　新品ノートPCの価格が上がりがちななか、仕事用や学習用のモバイルPCをなるべく安く用意したい人にとって、5万円台で狙えるThinkPadはかなり現実的な選択肢です。

　ポイントは、単に安いだけではないことです。第11世代Core i5、16GBメモリ、Windows 11 Proという構成なら、ウェブ会議、資料作成、ブラウザー作業、メール対応といった日常業務にはまだ十分使いやすいでしょう。中古・整備済み品のため状態や保証条件の確認は必要ですが、「軽くて持ち運びやすいビジネスノートを安く買いたい」というニーズには刺さる内容です。

アマゾンで【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）を入手

【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）の魅力

① 第11世代CPUと大容量メモリによる快適動作

　第11世代Core i5-1145G7に16GBメモリを組み合わせた構成で、ビジネス作業や普段使いでも扱いやすいパフォーマンスを発揮します。Windows 11 Proがセットアップ済みで、すぐに業務環境として利用できます。

②薄型・軽量ながら堅牢なモバイル設計/h3>

　薄型・軽量設計でありながら、高い堅牢性を備えているのがThinkPad X1 Carbonの最大の特長です。持ち運びやすさと信頼性を両立しているため、外出やテレワークに気軽に連れ出せます。

③ タッチパネル対応の高解像度液晶

　14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200)という高解像度に加え、タッチパネルにも対応。直感的な操作が可能で、プレゼンテーションや軽い編集作業も快適です。

製品スペック

【CPU】第11世代 Core i5-1145G7 (2.60GHz)

【メモリ／SSD】16GB／256GB M.2 SSD

【ディスプレイ】14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200) タッチパネル

【OS】Windows 11 Pro 64bit版

★付属のOffice 2019は、2025年10月14日にマイクロソフトのサポートが終了しています。Officeが必要な場合は、別途用意するのがおすすめです。

お買い得価格で手に入る！

　整備済み品は、価格の安さだけで飛びつくのではなく、商品の状態、販売元、返品条件、付属品、保証内容を確認してから選びたいところです。

　とはいえ、ThinkPad X1 Carbonシリーズは軽量モバイルノートとして人気の高い定番モデルです。第11世代Core i5と16GBメモリを備えた構成が6万円切りで狙えるなら、サブPCや持ち出し用PC、在宅勤務用の買い替え候補として検討する価値はあります。リユースセールは在庫や価格が変動しやすいため、気になる人は早めに販売ページを確認しておきたいところです。

※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。

アマゾンで【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）を入手

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