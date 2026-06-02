まだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中　仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目

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【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）が59,800円！

軽くて扱いやすく、それでいて高い性能を兼ね備えたモバイルノート「ThinkPad X1 Carbon Gen9 2021年モデル（整備済み品）」が、Amazon.co.jpで販売中。参考価格95,000円のところ、6月2日現在、リユースセールとして37%オフの59,800円で販売中です。

新品ノートPCの価格が上がりがちななか、仕事用や学習用のモバイルPCをなるべく安く用意したい人にとって、5万円台で狙えるThinkPadはかなり現実的な選択肢です。

ポイントは、単に安いだけではないことです。第11世代Core i5、16GBメモリ、Windows 11 Proという構成なら、ウェブ会議、資料作成、ブラウザー作業、メール対応といった日常業務にはまだ十分使いやすいでしょう。中古・整備済み品のため状態や保証条件の確認は必要ですが、「軽くて持ち運びやすいビジネスノートを安く買いたい」というニーズには刺さる内容です。

【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）の魅力

① 第11世代CPUと大容量メモリによる快適動作

第11世代Core i5-1145G7に16GBメモリを組み合わせた構成で、ビジネス作業や普段使いでも扱いやすいパフォーマンスを発揮します。Windows 11 Proがセットアップ済みで、すぐに業務環境として利用できます。

②薄型・軽量ながら堅牢なモバイル設計/h3>

薄型・軽量設計でありながら、高い堅牢性を備えているのがThinkPad X1 Carbonの最大の特長です。持ち運びやすさと信頼性を両立しているため、外出やテレワークに気軽に連れ出せます。

③ タッチパネル対応の高解像度液晶

14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200)という高解像度に加え、タッチパネルにも対応。直感的な操作が可能で、プレゼンテーションや軽い編集作業も快適です。

製品スペック

【CPU】第11世代 Core i5-1145G7 (2.60GHz)

【メモリ／SSD】16GB／256GB M.2 SSD

【ディスプレイ】14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200) タッチパネル

【OS】Windows 11 Pro 64bit版

★付属のOffice 2019は、2025年10月14日にマイクロソフトのサポートが終了しています。Officeが必要な場合は、別途用意するのがおすすめです。

お買い得価格で手に入る！

整備済み品は、価格の安さだけで飛びつくのではなく、商品の状態、販売元、返品条件、付属品、保証内容を確認してから選びたいところです。

とはいえ、ThinkPad X1 Carbonシリーズは軽量モバイルノートとして人気の高い定番モデルです。第11世代Core i5と16GBメモリを備えた構成が6万円切りで狙えるなら、サブPCや持ち出し用PC、在宅勤務用の買い替え候補として検討する価値はあります。リユースセールは在庫や価格が変動しやすいため、気になる人は早めに販売ページを確認しておきたいところです。

※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。