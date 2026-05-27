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Amazonセール情報大紹介！ 第1978回

Officeは別途用意が安全！

6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品

2026年05月27日 21時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）が59,800円！

　軽くて扱いやすく、それでいて高い性能を兼ね備えたモバイルノート「ThinkPad X1 Carbon Gen9 2021年モデル（整備済み品）」が、Amazon.co.jpで販売中。参考価格95,000円のところ、リユースセールとして37%オフの59,800円で販売中です。

　整備済みPCを選ぶ際は、価格だけでなく、世代・メモリ容量・ストレージ容量・OS・付属ソフトの扱いを確認することが重要です。ThinkPad X1 Carbon Gen9は2021年モデルながら、第11世代Core i5と16GBメモリを備えた構成。軽量モバイルノートとして定番感のあるシリーズなので、状態や保証条件を確認したうえで選べば、新品より予算を抑えた買い替え候補になります。

アマゾンで【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）を入手

【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）の魅力

① 第11世代CPUと大容量メモリによる快適動作

　第11世代Core i5-1145G7に16GBメモリを組み合わせた構成で、ビジネス作業や普段使いでも扱いやすいパフォーマンスを発揮します。Windows 11 Proがセットアップ済みで、すぐに業務環境として利用できます。

②薄型・軽量ながら堅牢なモバイル設計/h3>

　薄型・軽量設計でありながら、高い堅牢性を備えているのがThinkPad X1 Carbonの最大の特長です。持ち運びやすさと信頼性を両立しているため、外出やテレワークに気軽に連れ出せます。

③ タッチパネル対応の高解像度液晶

　14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200)という高解像度に加え、タッチパネルにも対応。直感的な操作が可能で、プレゼンテーションや軽い編集作業も快適です。

製品スペック

【CPU】第11世代 Core i5-1145G7 (2.60GHz)

【メモリ／SSD】16GB／256GB M.2 SSD

【ディスプレイ】14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200) タッチパネル

【OS】Windows 11 Pro 64bit版

★付属のOffice 2019は、2025年10月14日にマイクロソフトのサポートが終了しています。Officeが必要な場合は、別途用意するのがおすすめです。

お買い得価格で手に入る！

　購入前には、整備済み品のコンディション、返品条件、付属品、Office 2019の扱いを必ず確認しておきたいところです。特にOffice 2019はすでにサポート終了済みのため、仕事や学業で継続利用するならMicrosoft 365や現行Officeを別途用意するのが安全です。また、商品ページ内で液晶解像度の表記に揺れがあるため、ディスプレイ仕様も購入直前に確認しておくと安心です。

※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。

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