軽量モバイルの“全部入り”。約1kgで豊富な端子とバッテリー交換に対応した新レッツノートが3万円引き

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【Amazonで割引中】パナソニック ノートパソコン「レッツノート FC7 CF-FC7ADTCR」をチェック！

パナソニックのノートパソコン「レッツノート FC7 CF-FC7ADTCR」がAmazonで割引対象。参考価格330,000円のところ、9％オフの300,000円で販売中。

モバイルノートPCは軽いほど持ち運びやすい。しかし実際の仕事では、軽さだけで選ぶと後から不満が出ることもある。出先の会議室でHDMIが必要になったり、数年後のバッテリー劣化が気になったりと、毎日使う道具だからこそ押さえておきたい部分は少なくない。今回のレッツノート「FC7」は、約1kgの軽量ボディに加え、豊富なインターフェースやバッテリー交換可能な新脱着構造を備えた2026年春モデルだ。

①Copilot+ PC対応モデル

AI専用エンジン「NPU」を搭載したCore Ultra 5 プロセッサー 325を採用し、Copilot+ PCにも対応。メモリー16GB、SSD 512GBを搭載するほか、独自技術「Maxperformer」や放熱設計を採用している。

②豊富なインターフェース

約1.039kgの軽量ボディながら、USB Type-C、USB Type-A、HDMI、有線LANを搭載。Type-C給電にも対応し、モバイル利用からオフィス利用まで幅広い接続環境に対応する。

③バッテリー交換可能な新構造

バッテリー交換可能な新脱着構造（ネジ式）を採用。バッテリー駆動時間は動画再生時約14.8時間。落下試験や100kgf加圧振動試験、キーボード打鍵試験などを実施しており、モバイル利用を想定した堅牢性も特徴だ。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 5 プロセッサー 325

【メモリー】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14型 WUXGA（1920×1200）

【OS】Windows 11 Pro

【重量】約1.039kg