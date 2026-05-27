Amazonセール情報大紹介！ 第1961回
Officeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
2026年05月27日 19時30分更新
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【Amazonスマイル Sale】
Microsoft Office Home & Business 2024（最新 永続版）をチェック！
マイクロソフトの「Microsoft Office Home & Business 2024（最新 永続版）」が5月27日より始まったAmazonスマイル Saleの対象に。参考価格39,982円のところ、6％オフの37,602円で販売中だ。
Office Home & Business 2024は、Word、Excel、PowerPoint、Outlookなどをまとめて使える買い切り型のOffice製品。Microsoft 365のようなサブスクリプション契約ではなく、一度購入して使うタイプを選びたい人に向いた製品だ。購入後は案内に従ってMicrosoftアカウントで有効化し、ソフトをダウンロードして利用する。
なお、本製品は初回にサインインしたMicrosoftアカウントにライセンスが紐づくため、セットアップ時のアカウント選択には注意したい。また、返品・返金を承っていない商品と案内されているため、対応OSや利用台数、必要なアプリを確認してから購入するのが安心だ。
必要なアプリが一通り揃う
Word、Excel、PowerPointに加えてOutlookやOneNoteも含まれており、書類作成からメール、簡単な資料作りまで一通り対応できる。日常や仕事でよく使うアプリがまとめて入っているため、あとから個別に用意する必要がない。
買い切りで使い続けられる
サブスクリプションではなく、購入後に使い続けられる買い切り型のOffice。インストール後はそのまま利用できる（マイクロサイトによるサポート期限は2029年10月）。
2台までインストールできる
同一ユーザーであれば、PC2台までインストール可能。Windows／Macに対応し、複数のPCで利用できる。
買い切り型のOfficeは、毎月・毎年の支払いを避けたい人にとって選びやすい一方、Microsoft 365のようなクラウドストレージや継続的な機能追加を重視する人には向き不向きがある。WordやExcel、PowerPoint、Outlookを決まったPCで使えれば十分という人は、セール価格のうちにチェックしておきたい。
オンラインコード版はすぐにダウンロードできるのが便利だが、ライセンスの紐づけやインストール台数の条件は購入前に確認しておきたいポイント。WindowsとMacの両方に対応し、同一ユーザーで2台まで使えるため、自宅用と仕事用など複数環境でOfficeを使いたい人にも候補になる。
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