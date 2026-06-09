Amazonセール情報大紹介！ 第1876回
水深1.5mに耐える防水スマホ！ おサイフケータイ対応で3万円台のモトローラ
2026年06月09日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】モトローラ SIMフリースマートフォン「moto g66j 5G」をチェック！
モトローラのSIMフリースマートフォン「moto g66j 5G」がAmazonで割引対象。参考価格38,800円のところ、19％オフの31,291円で販売中。
スマートフォンの防水性能は年々向上している。それでも雨や水しぶきならともかく、水深1.5m/30分耐久まで備えたモデルはまだ多くない。今回のmoto g66j 5Gは、IP68対応に加え、おサイフケータイも備えた1台だ。
①IP68防水防塵と耐久性能
IP68対応の防水防塵性能を備えるほか、MIL規格準拠の耐久性も採用。Corning Gorilla Glass 7iを採用し、落下や傷への耐性向上も図られている。落下や過酷な温度変化、水没など16項目のテストをクリア。
②Dimensity 7060と120Hz対応ディスプレイ
MediaTek Dimensity 7060を搭載。約6.7インチのFHD+ディスプレイはリフレッシュレート最大120Hzに対応する。8GBメモリーと128GBストレージを備え、5G通信やeSIM、DSDVにも対応。
③おサイフケータイ・FMラジオ対応
NFC／おサイフケータイに対応するほか、FMラジオや3.5mmイヤホンジャックも搭載。5,200mAhバッテリーを備え、30W TurboPower急速充電にも対応する。
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