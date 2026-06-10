Amazonセール情報大紹介！ 第1878回
ペン付属の12.1型/2.5K液晶。Lenovoの大画面タブレットが38,488円
2026年06月10日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】レノボ タブレット「Lenovo Idea Tab Plus（ZAG70287JP）」をチェック！
レノボのタブレット「Lenovo Idea Tab Plus（ZAG70287JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格59,400円のところ、35％オフの38,488円で販売中。
タブレットで手書きメモを使いたいと思っても、専用ペンが別売りという製品は少なくない。本体とは別に購入する必要があり、予算を考えると悩ましい部分だ。今回のLenovo Idea Tab Plusは、専用ペンのLenovo Tab Penを標準で付属し、12.1型ディスプレイも搭載。ペンを含めたトータルの予算で考えたい人には気になる1台だ。
①12.1型ディスプレイと4スピーカー
12.1型ワイドパネル（2560×1600ドット）を搭載。スピーカー4基に加え、Dolby Atmosにも対応する。動画視聴や電子書籍の閲覧はもちろん、12.1型の大きな画面を活かして手書きメモや資料確認にも活用できる。
②Lenovo Tab Pen付属で手書き入力対応
専用ペンのLenovo Tab Penを標準で付属。別途ペンを購入することなく、手書きメモやノート作成に利用できる。12.1型ディスプレイとの組み合わせで、画面上へ直接書き込みながら作業を進められる。
③Dimensity 6400と128GBストレージ
MediaTek Dimensity 6400プロセッサーと8GBメモリー、128GBストレージを搭載。microSDカードは最大2TBまで対応する。Android 15を採用し、Wi-FiやBluetooth 5.2も利用できる。
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