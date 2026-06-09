Amazonセール情報大紹介！ 第1874回
144Hz対応のDell製23.8型IPSモニターが13,480円。3年保証付きモデルがセール中
2026年06月09日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 23.8型IPSモニター「SE2426H」をチェック！
Dellの23.8型IPSモニター「SE2426H」がAmazonタイムセール対象。参考価格14,980円のところ、10％オフの13,480円で販売中。
以前は高リフレッシュレート対応といえばゲーミングモニターの定番機能だったが、最近は普段使いモデルにも広がりつつある。作業や動画視聴でも滑らかな表示を求める人が増えたことで、モニター選びの基準も少しずつ変わってきた。同モデルも144Hz対応を備える。
①144Hzと1ms MPRTに対応
23.8型フルHD解像度のIPSパネルを採用。リフレッシュレート144Hzと1ms（MPRT）に対応し、クリアでちらつきの少ない表示を実現する。AMD FreeSyncにも対応し、ズレを抑えた映像表示が可能だ。
②TÜV認証と3年交換保証
TÜV Rheinlandの3つ星Eye Comfort認証を取得。有害なブルーライトの発生を低減しながら画質を維持する。3年交換保証にも対応しており、故障時には代替品を先に届ける良品先出しサービスを利用できる。
③IPSパネルとHDMI×2を搭載
178度/178度の広視野角に対応したIPSパネルを採用。デュアルHDMI端子を備え、PCやゲーム機など複数機器を接続できる。薄型ベゼルに加え、電源供給ユニットやケーブルホルダーも内蔵した省スペース設計だ。
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