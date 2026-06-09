Amazonセール情報大紹介！ 第1875回
Microsoft 365が2年付いたASUS製14型Copilot+ PCが17万円台
2026年06月09日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Vivobook 14 M1407KA」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Vivobook 14 M1407KA」がAmazonタイムセール対象。参考価格189,800円のところ、5％オフの179,800円で販売中。
10万円前後でも日常用途には十分なノートPCが買える時代になった。それでもAI機能やOffice環境までまとめてそろえたいなら、もう少し上の価格帯も見ておきたい。今回セール中のASUS「Vivobook 14 M1407KA」は、Copilot+ PC対応に加え、Microsoft 365 Personal（24カ月版）も搭載したモデルだ。仕事や学習用途まで1台でこなしたい人ならチェックしておきたい。
①Copilot+ PCとMicrosoft 365搭載
AMD Ryzen AI 5 330と最大50TOPSのNPUを搭載したCopilot+ PC。16GB DDR5メモリと512GB SSDを備え、Microsoft 365 Personal（24カ月版）も搭載する。AI機能とOffice環境をまとめた構成が特徴だ。
②14型16:10液晶と豊富な端子
1920×1200ドット表示の14型ノングレア液晶を採用。USB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMIを備え、Type-C経由の映像出力や給電にも対応。周辺機器や外部ディスプレイを接続するための端子を一通り備える。
③顔認証対応カメラと保証
Windows Hello対応のIRカメラやプライバシーシャッターを搭載。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応する。購入後30日以内の製品登録で、12カ月のASUSあんしん保証も付帯する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 330
【メモリー】16GB DDR5
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】14型（1920×1200）
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
【重量】約1.54kg
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