Amazonセール情報大紹介！ 第1880回
【急げ】ミニPCだけど高スペック！ Ryzen 7/24GBメモリ/Radeon 780M＆外付けGPU対応で12万円台
2026年06月10日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ACEMAGIC ミニPC「F5A」をチェック！
ACEMAGICのミニPC「F5A」がAmazonタイムセール対象。参考価格179,998円のところ、28％オフの129,998円で販売中。
以前なら高性能PCといえば大きなデスクトップが定番だった。しかし最近は、手のひらサイズでも仕事やクリエイティブ用途に対応するモデルが増えている。今回のF5Aもそのひとつだ。
①Ryzen 7 H255と24GBメモリ搭載
AMD Ryzen 7 H255（8コア16スレッド、最大4.9GHz）と24GBメモリを搭載。3種類の電力モードも備え、用途に応じて動作を切り替えられる。
②USB4やOCuLinkを備えた拡張性
USB4 Type-Cポートを2基のほか、OCuLink、HDMI 2.1、DisplayPort 2.1の各ポートも搭載。最大4画面出力に対応しており、複数ディスプレイを使った作業環境や周辺機器との接続にも活用できる。
③デュアル2.5GbEと3年保証を用意
デュアル2.5GbE LANに加え、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.2に対応。M.2 2280スロットを3基搭載し、ストレージは合計最大6TBまで拡張できる。3年間のメーカー保証も用意する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 H255
【メモリ】24GB
【ストレージ】1TB SSD
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