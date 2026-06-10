Amazonセール情報大紹介！ 第1877回
梅雨前にシュッとひと吹き。靴やバッグの雨・泥はね対策に使いたい防水・防汚スプレー「アメダス」
2026年06月10日 07時45分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】コロンブス 防水・防汚スプレー「アメダス」をチェック！
コロンブスの防水・防汚スプレー「アメダス」がAmazonで割引対象。参考価格2,200円のところ、17％オフの1,818円で販売中。
せっかく買った革靴やスニーカーも、雨の日に一度濡れてしまうとシミや汚れが気になる。特に白いスニーカーやバッグは、泥はね汚れも目立ちやすい。本格的な雨の季節を迎える前に、防水・防汚対策を済ませておきたい時期になってきた。
①長時間つづく撥水力
繊維1本1本をコーティングするフッ素系撥水・撥油剤を採用。KAKENによる撥水性試験では天然皮革で撥水度5級、布素材でも4級を取得しており、通勤や通学、急な雨の日の雨対策にも活用できる。
②雨ジミや泥はねをガード
雨だけでなく、泥はねや黒ずみ汚れが素材にしみ込みにくくなる防汚コートも特徴。汚れが付いても落としやすく、白スニーカーや革靴など汚れが気になるアイテムのケアにも使える。
③靴・バッグ・衣類まで対応
天然皮革や合成皮革、スエード、布、ナイロンなど幅広い素材に対応。スニーカーやビジネスシューズ、バッグ、ジャケット、傘などへ使用でき、この1本でまとめてケアできる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1889回
トピックスDropbox Plus 3年版が37,500円、2TBクラウドをまとめて確保
-
第1876回
トピックス水深1.5mに耐える防水スマホ！ おサイフケータイ対応で3万円台のモトローラ
-
第1875回
トピックスMicrosoft 365が2年付いたASUS製14型Copilot+ PCが17万円台
-
第1874回
トピックス144Hz対応のDell製23.8型IPSモニターが13,480円。3年保証付きモデルがセール中
-
第1873回
トピックス「テレビに10万円以上出したくない。でもソニーのBRAVIAがいい」今なら50型が9万円
-
第1872回
トピックスなんか後ろだけ長い。リュック通勤向けWpc.の折りたたみ傘が3,000円台
-
第1871回
トピックスOffice2年分と出張修理も込み。16型/16GBメモリ搭載Dellが13万円台に
- この連載の一覧へ