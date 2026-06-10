梅雨前にシュッとひと吹き。靴やバッグの雨・泥はね対策に使いたい防水・防汚スプレー「アメダス」

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【Amazonで割引中】コロンブス 防水・防汚スプレー「アメダス」をチェック！

コロンブスの防水・防汚スプレー「アメダス」がAmazonで割引対象。参考価格2,200円のところ、17％オフの1,818円で販売中。

せっかく買った革靴やスニーカーも、雨の日に一度濡れてしまうとシミや汚れが気になる。特に白いスニーカーやバッグは、泥はね汚れも目立ちやすい。本格的な雨の季節を迎える前に、防水・防汚対策を済ませておきたい時期になってきた。

①長時間つづく撥水力

繊維1本1本をコーティングするフッ素系撥水・撥油剤を採用。KAKENによる撥水性試験では天然皮革で撥水度5級、布素材でも4級を取得しており、通勤や通学、急な雨の日の雨対策にも活用できる。

②雨ジミや泥はねをガード

雨だけでなく、泥はねや黒ずみ汚れが素材にしみ込みにくくなる防汚コートも特徴。汚れが付いても落としやすく、白スニーカーや革靴など汚れが気になるアイテムのケアにも使える。

③靴・バッグ・衣類まで対応

天然皮革や合成皮革、スエード、布、ナイロンなど幅広い素材に対応。スニーカーやビジネスシューズ、バッグ、ジャケット、傘などへ使用でき、この1本でまとめてケアできる。