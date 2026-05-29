Dropbox Plus 3年版が37,500円、2TBクラウドをまとめて確保

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【Amazonスマイル Sale】ソースネクスト Dropbox Plus 3年版が登場！

6億人が利用しているオンラインストレージサービス、Dropboxの2TB (2,048 GB)まで使える有料版Dropbox Plus 3年版がAmazonスマイル Saleに登場中です。

過去価格4万2,700円のところ、12%OFFの3万7,500円で購入できます。機能面はDropboxが直接販売する「Dropbox Plus」（3年換算で税込み47,520円）と同じです。

クラウドストレージは、写真や動画、仕事用ファイルを複数端末で扱う人ほど容量不足が起きやすいサービスです。Dropbox Plus 3年版は、2TBの保存容量を3年分まとめて利用できるパッケージで、Windows、Mac、Android、iOSをまたいで使いたい人に向く構成です。シリアル番号とダウンロード手順が同梱される商品なので、利用にはインターネット環境とDropbox, Inc.への登録が必要です。

ソースネクスト Dropbox Plus 3年版の特徴

「Dropbox Plus 3年版」は、世界でも例のないソースネクストだけの特別版。無料版に比べてメリットが大きく、ノートPCやスマホを紛失、盗難された場合、遠隔操作でフォルダを削除などが行える、ヘビーユーザー向けの人気商品です。

商品仕様

・対応OS：Windows、Mac、iOS、Android

・CPU：OSの推奨環境に準ずる

・メモリ：2GB以上

・HDD：1GB以上

インターネット接続と Dropbox, Inc.への登録が必要、最新の動作環境についてはDropbox公式ページを確認

購入時に注意したいのは、正規販売店からの購入かどうかです。商品ページでは、転売品や中古販売、オークションなど正規販売店以外からの購入品はサポート対象外と案内されています。長期利用を前提とする3年版だけに、価格だけでなく販売元、サポート条件、対応OS、現在利用中のDropboxアカウントとの扱いを事前に確認しておくことが大切です。