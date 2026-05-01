Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第303回
ゲームにも仕事にも、AI作業にも最適なスペック！ 37万円台のAcer製16型ゲーミングノートPCをチェック
2026年05月01日 12時00分更新
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Acerの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、Acerの16型ゲーミングノートPC「Acer Nitro V 16S AI」が販売中だ。価格は37万1800円。
Ryzen 7＆RTX 5050を搭載
Acer Nitro V 16S AIは、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5050」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は3ms（GTG）、107キー・日本語配列、OSはWindows 11 Homeなど。
37万円台と高価だが、ゲームや仕事、AIを使った作業に最適なスペックが魅力。長期運用が期待できるゲーミングノートPCを求めている人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Acer Nitro V 16S AI Ryzen 7 260 RTX 5050 16GBメモリー 512GB SSD 16インチ WQXGA 16:10 IPS 非光沢 180Hz 3ms sRGB 100% デュアルファン クアッド吸排気 WiFi 6E Bluetooth 5.2 有線LAN MUXスイッチ RGBバックライト 日本語キーボード ANV16S-41-N76Y55
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