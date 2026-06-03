スマホ・タブレットでゲームを遊びたい人におすすめ！ GameSirのホルダー型コントローラーが5000円台

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GameSir X5 Liteをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir X5 Lite」が販売中だ。価格は5299円。

本製品は、Android・iPhone（15～17）、iPad miniに接続できる有線スマホコントローラー。可動式USB Type-Cポートを備え、約105mm～213mmのスマホ・タブレットにフィットするという。そのほか、ホール効果スティックや静音メンブレンボタン、約135.4gの軽量設計なども特徴となっている。

スマホ・タブレットでゲームを遊びたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、“有線接続だから入力遅延が少ない／軽くて持ちやすい／8型クラスへの対応、有線接続のみ、バッテリーレスが魅力”といった声が寄せられている。スマホ・タブレットでゲームを遊びたいけれど長時間持ち続けるのが大変……。そんな悩みを抱いている人にこそ、本製品のスマホコントローラーを強くおすすめしたい。