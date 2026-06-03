Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第419回
スマホ・タブレットでゲームを遊びたい人におすすめ！ GameSirのホルダー型コントローラーが5000円台
2026年06月03日 20時00分更新
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GameSir X5 Liteをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir X5 Lite」が販売中だ。価格は5299円。
本製品は、Android・iPhone（15～17）、iPad miniに接続できる有線スマホコントローラー。可動式USB Type-Cポートを備え、約105mm～213mmのスマホ・タブレットにフィットするという。そのほか、ホール効果スティックや静音メンブレンボタン、約135.4gの軽量設計なども特徴となっている。
スマホ・タブレットでゲームを遊びたい人に◎
ユーザーレビューを見ると、“有線接続だから入力遅延が少ない／軽くて持ちやすい／8型クラスへの対応、有線接続のみ、バッテリーレスが魅力”といった声が寄せられている。スマホ・タブレットでゲームを遊びたいけれど長時間持ち続けるのが大変……。そんな悩みを抱いている人にこそ、本製品のスマホコントローラーを強くおすすめしたい。
|Image from Amazon.co.jp
|GameSir X5 Lite スマホ コントローラー 有線接続 iPadmini 、Iphone（15-16-17）、Androidスマホゲームコントローラー 高耐久精密ホールジョイスティックゲームパッド TURBO連射機能 軽量 213㎜の伸縮ホルダー型ゲーミングコントローラー パススルー充電可能 Xbox Cloud/Steam Link/ネイティブゲーム/エミュレーターなど幅広い対応性 交換用シリコンパット 保証あり 日本語取扱説明書同梱
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