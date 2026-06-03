200Hz駆動のモデルをお得にゲットしたい人に！ JAPANNEXT製23.8型フルHD液晶ゲーミングディスプレーが約1.5万円

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JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「JN-IPS238G200F3」が販売中だ。価格は1万5980円。

本製品はフルHD（1920×1080ドット）のIPSパネル（非光沢）を採用する23.8型ゲーミングディスプレー。主な仕様は、200Hzのリフレッシュレート、応答速度0.5ms（MPRT）、最大輝度400cd/㎡、sRGB:100％、DCI-P3:93％の広色域、HDRなど。

200Hz・0.5msの高スペックモデルが2万円未満!?

ユーザーレビューを見ると、“200Hzなので動きが滑らか、画像もキレイでコスパが良い／リフレッシュレートと反応速度は十分／さすが200Hz、0.5ms！”といった声が寄せられている。ゲーマーを唸らせるスペックとコスパの高さがポイントになっているようだ。

200Hz・0.5msのスペックは、動きの激しいゲームにおいて優位に立てること請け合いだ。そんな高スペックのモデルを、2万円未満の価格で手に入ることが驚きと言える。高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーをお得にゲットしたい人、「国内メーカーしか勝たん！」と考えている人におすすめできる。