Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第417回
200Hz駆動のモデルをお得にゲットしたい人に！ JAPANNEXT製23.8型フルHD液晶ゲーミングディスプレーが約1.5万円
2026年06月03日 19時30分更新
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JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「JN-IPS238G200F3」が販売中だ。価格は1万5980円。
本製品はフルHD（1920×1080ドット）のIPSパネル（非光沢）を採用する23.8型ゲーミングディスプレー。主な仕様は、200Hzのリフレッシュレート、応答速度0.5ms（MPRT）、最大輝度400cd/㎡、sRGB:100％、DCI-P3:93％の広色域、HDRなど。
200Hz・0.5msの高スペックモデルが2万円未満!?
ユーザーレビューを見ると、“200Hzなので動きが滑らか、画像もキレイでコスパが良い／リフレッシュレートと反応速度は十分／さすが200Hz、0.5ms！”といった声が寄せられている。ゲーマーを唸らせるスペックとコスパの高さがポイントになっているようだ。
200Hz・0.5msのスペックは、動きの激しいゲームにおいて優位に立てること請け合いだ。そんな高スペックのモデルを、2万円未満の価格で手に入ることが驚きと言える。高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーをお得にゲットしたい人、「国内メーカーしか勝たん！」と考えている人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 JAPANNEXT 23.8インチ IPSパネル搭載 200Hz/0.5ms(MPRT)対応 フルHD(1920x1080)解像度 ゲーミングモニター JN-IPS238G200F3 HDMI DisplayPort HDR400相当 sRGB:100% DCI-P3:93% PS5 フルHD:120Hz接続 【2年保証】
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