初心者に最適な構成！ RTX 5060 Ti搭載のゲーミングデスクトップPC、迅速なサポートもポイント◎

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NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、NEWLEAGUEのゲーミングデスクトップPC「G6ブラックモデル」が販売中だ。価格は24万9800円。

本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Ti」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、電源ユニットは650W、OSはWindows 11 Proなど。そのほか、1年間の無償保証も付いている。

初めてのゲーミングPCにピッタリな一台

ユーザーレビューを見ると「動作がめちゃくちゃ快適」「発送と対応が素早い」「想像以上の満足度」といった声が寄せられている。申し分のないスペックと迅速な対応がポイントになっているようだ。これからゲーミングPCを買おうとしている人、ゲーミングPC初心者におすすめできる。