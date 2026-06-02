上級者も初心者も満足できるサポート機能が魅力！ 165Hzと0.5msのASUS製27型フルHDゲーミングディスプレーが16％オフ

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ASUSの27型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの27型フルHDゲーミングディスプレー「VG278QR-J」が販売中だ。参考価格は2万8283円だが、タイムセールにより16％オフの2万3800円で購入できる（6月2日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のTNパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは165Hz、応答速度は0.5msなど。そのほか、画面のカクつきやチラつきを抑える「Adaptive-Sync (AMD FreeSync) 」、入力遅延を抑える「GameFast」も搭載されている。

上級者も初心者も満足できる性能

ユーザーレビューを見ると、「とても画質がきれい」「遅延ちらつきが少なめ」「コスパも性能も文句なし」といった声が寄せられている。165Hzの高リフレッシュレートと0.5msの応答速度がポイントで、動きの激しいゲーム（FPSや格闘ゲームなど）と相性が良いと言える。そのうえ入力遅延や画面の見づらさを解消してくれる機能も魅力で、上級者はもちろん、初めての人にも打ってつけだ。

eスポーツタイトルをガッツリ遊びたい人、勝率を少しでも上げたい人、高リフレッシュレートのモデルを初めて買う人は、セール中の本製品をチェックしてみては？