Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第421回
手が小さくてもしっかり握れるホリ製Switch 2用コントローラーが3000円切り
2026年06月08日 18時30分更新
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ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch 2をチェック
Amazon.co.jpにて、ホリの「ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch 2 ソーダ」が販売中だ。参考価格は3280円だが、執筆時点では12％オフの2873円で購入できる。
本製品は、Nintendo Switch 2に対応するミニサイズのゲームコントローラー。小さいながらもしっかり握れ、かつ丸みもあるため、子ども用の一台にピッタリとしている。そのほか、連射/連射ホールド機能、ゲームチャットを呼び出せるCボタンなども搭載。色はソーダのほか全5種類。
小さな手になじむゲームコントローラー、いまなら3000円切り
ユーザーレビューを見ると、“コンパクトで持ちやすい／小さい子どもにちょうどいいサイズ／子ども用だけど大人も使いやすい”といった声が寄せられている。
子どもはもちろんのこと、手が小さめの大人にも適したゲームコントローラーだ。現在は3000円を切る価格で販売中なので、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch™ 2 ソーダ
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