手が小さくてもしっかり握れるホリ製Switch 2用コントローラーが3000円切り

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ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch 2をチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch 2 ソーダ」が販売中だ。参考価格は3280円だが、執筆時点では12％オフの2873円で購入できる。

本製品は、Nintendo Switch 2に対応するミニサイズのゲームコントローラー。小さいながらもしっかり握れ、かつ丸みもあるため、子ども用の一台にピッタリとしている。そのほか、連射/連射ホールド機能、ゲームチャットを呼び出せるCボタンなども搭載。色はソーダのほか全5種類。

小さな手になじむゲームコントローラー、いまなら3000円切り

ユーザーレビューを見ると、“コンパクトで持ちやすい／小さい子どもにちょうどいいサイズ／子ども用だけど大人も使いやすい”といった声が寄せられている。

子どもはもちろんのこと、手が小さめの大人にも適したゲームコントローラーだ。現在は3000円を切る価格で販売中なので、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。