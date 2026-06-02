Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第413回
「Forza Horizon 6」に最適な一台！ Logicoolのハンドルコントローラー「G29」が31％オフ
2026年06月02日 20時00分更新
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Logicoolのハンドルコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicoolのハンドルコントローラー「G29」が販売中だ。過去価格は5万500円だが、タイムセールにより31％オフの3万4800円で購入できる（6月2日時点）。
本製品は、PlayStationおよびPCに対応するハンドルコントローラーとペダルユニットのセット品。カープや路面のタイヤ感触を振動で味わえるというフォースフィードバック機能、本革やステンレス製のシフトバドルなどレーシングカーと同様の設計、900度回転できるハンドル、本格的なペダルユニットなどが特徴だ。
高評価のLogicool製ハンコンが31％オフ！
ユーザーレビューを見ると「振動がリアル」「意外と頑丈で楽しく遊べる」「車好きは買うべき」といった声が寄せられている。リアルな振動機能と本格的な設計などがポイントになっているようだ。
ちなみに、本製品は「Forza Horizon 6」に対応しているという。本作を機にハンコンに興味を抱いた人も少なくないだろう。ハンコンが欲しいけれどもどの製品を買えばよいかわからない。そんな人には、ユーザー評価の高いLogicool製ハンコンがおすすめだ。セール中は3万円台で購入できるため、気になる人は本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
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