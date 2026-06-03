Switch 2やノートPCなどの画面出力・充電が可能なケーブルが便利すぎる！ これ1本で遊びも仕事もこなせる

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SANQのSwitch 2 ドック ケーブルをチェック

Amazon.co.jpにて、SANQの「Switch 2 ドック ケーブル」が販売中だ。価格は2599円。

本製品は、Nintendo Switch 2の映像をディスプレーに出力できるUSB Type-C to HDMIケーブル。Nintendo Switch 2のみならず、初代SwitchやPC、スマホ、タブレッドも接続可能だ。

また、最大4K/60Hzの高画質、DTS 7.1オーディオ、3D映像、HDR、HDCP2.2/1.4に対応する。さらに1000W PD（Power Delivery）にも対応し、映像出力と同時に本体の充電もできるという。

ゲームだけでなく仕事の用途にも役立つ

ユーザーレビューを見ると、“充電しながら4K出力ができ、接続も安定／純正ドック不要で持ち運びに便利／充電もデュアルモニターもこれ1本で完結”といった声が寄せられている。Switch 2の映像出力だけでなく、仕事の用途にも対応する点がポイントになっているようだ。

出張先や旅行先のディスプレーでSwitch 2を遊びたい人、ケーブル一本でマルチディスプレー環境を構築したい人におすすめできる製品だ。