Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第416回
Switch 2やノートPCなどの画面出力・充電が可能なケーブルが便利すぎる！ これ1本で遊びも仕事もこなせる
2026年06月03日 19時00分更新
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SANQのSwitch 2 ドック ケーブルをチェック
Amazon.co.jpにて、SANQの「Switch 2 ドック ケーブル」が販売中だ。価格は2599円。
本製品は、Nintendo Switch 2の映像をディスプレーに出力できるUSB Type-C to HDMIケーブル。Nintendo Switch 2のみならず、初代SwitchやPC、スマホ、タブレッドも接続可能だ。
また、最大4K/60Hzの高画質、DTS 7.1オーディオ、3D映像、HDR、HDCP2.2/1.4に対応する。さらに1000W PD（Power Delivery）にも対応し、映像出力と同時に本体の充電もできるという。
ゲームだけでなく仕事の用途にも役立つ
ユーザーレビューを見ると、“充電しながら4K出力ができ、接続も安定／純正ドック不要で持ち運びに便利／充電もデュアルモニターもこれ1本で完結”といった声が寄せられている。Switch 2の映像出力だけでなく、仕事の用途にも対応する点がポイントになっているようだ。
出張先や旅行先のディスプレーでSwitch 2を遊びたい人、ケーブル一本でマルチディスプレー環境を構築したい人におすすめできる製品だ。
|Image from Amazon.co.jp
|Switch 2 ドック ケーブル「22.0.0」対応2mテレビキャスト USB C to HDMI交換ケーブル4K@60Hzスイッチ2ドック HDMI4K 映像出力/PD100W充電/直接にTV出力 Switch OLED/Steam Deck/ROG Ally/ノートPC/スマホなどに対応 過電流 過熱保護アルミ合金素材＆ナイ口ン編み
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