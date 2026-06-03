フルHD高画質で遊びたい・仕事したい・作りたい人、RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCはどうでしょう？

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GALLERIAのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングデスクトップPC「GALLERIA FPR7A-R56-W」が販売中だ。価格は29万9880円。

本製品は、AMD「Ryzen 7 7700」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB NVMe M.2 SSD、OSはWindows 11 Home。

フルHD環境に適したゲーム性能

ドスパラの製品ページによると、『Apex Legends』は最高設定だと235fps（フルHD）、『Fortnite』は最高設定だと105fps（フルHD）、『モンスターハンターワイルズ』は最高設定だと70fps（フルHD）としている。

構成を見る限り、フルHD環境であれば快適なゲームプレイができそうだ。グラフィック設定を下げるか、アップスケール技術を活用することで、フレームレートのさらなる向上が見込めるだろう（ゲームによる）。

また、ゲームや仕事、軽いクリエイティブワークなど、幅広い用途で活躍できる点も留意すべきところだ。30万円未満の予算でゲーミングPCの購入を検討している人は、本製品をチェックしてみては？