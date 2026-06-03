Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第415回
フルHD高画質で遊びたい・仕事したい・作りたい人、RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCはどうでしょう？
2026年06月03日 18時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
GALLERIAのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングデスクトップPC「GALLERIA FPR7A-R56-W」が販売中だ。価格は29万9880円。
本製品は、AMD「Ryzen 7 7700」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB NVMe M.2 SSD、OSはWindows 11 Home。
フルHD環境に適したゲーム性能
ドスパラの製品ページによると、『Apex Legends』は最高設定だと235fps（フルHD）、『Fortnite』は最高設定だと105fps（フルHD）、『モンスターハンターワイルズ』は最高設定だと70fps（フルHD）としている。
構成を見る限り、フルHD環境であれば快適なゲームプレイができそうだ。グラフィック設定を下げるか、アップスケール技術を活用することで、フレームレートのさらなる向上が見込めるだろう（ゲームによる）。
また、ゲームや仕事、軽いクリエイティブワークなど、幅広い用途で活躍できる点も留意すべきところだ。30万円未満の予算でゲーミングPCの購入を検討している人は、本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングPC 【 RTX 5060 / Ryzen 7 7700 / 16GB / 1TB 】 GALLERIA FPR7A-R56-W Ryzen 7 7700搭載 Windows 11 Home 動画編集 ゲーム実況 19785-4807
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第416回
トピックスSwitch 2やノートPCなどの画面出力・充電が可能なケーブルが便利すぎる！ これ1本で遊びも仕事もこなせる
-
第414回
トピックス上級者も初心者も満足できるサポート機能が魅力！ 165Hzと0.5msのASUS製27型フルHDゲーミングディスプレーが16％オフ
-
第413回
トピックス「Forza Horizon 6」に最適な一台！ Logicoolのハンドルコントローラー「G29」が31％オフ
-
第412回
トピックス初心者に最適な構成！ RTX 5060 Ti搭載のゲーミングデスクトップPC、迅速なサポートもポイント◎
-
第411回
トピックスこれで「Forza Horizon 6」を遊びたい！ FH6のデザインで彩られたXboxワイヤレスコントローラーが10％オフ
-
第410回
トピックスSwitchでゼルダをやるならこれしかない “祠の模様が浮かび上がる”LED付きゲームコントローラーが25％オフ
-
第409回
トピックス白一色のGIGABYTE製27型WQHDゲーミングディスプレーを発見！ 210Hzや量子ドットなどスペックが高すぎ！
-
第408回
トピックス子供のゲーミングPC入門にちょうどいいかも！ RTX 3050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートが13万円台
-
第407回
トピックスDualSenseワイヤレスコントローラーのホワイトが9577円！ 純正品が欲しい人は急げ
-
第406回
トピックス液晶付き水冷＆白いピラーレス筐体が映える！ RTX 5060・32GBメモリー・1TB SSDと申し分なしのSTORM製ゲーミングPC
- この連載の一覧へ