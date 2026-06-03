Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第418回
ゲームと普段使い、どっちもしたい！ その願い、HyperX製フルサイズゲーミングキーボードが叶えます
2026年06月03日 19時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
HyperXのフルサイズゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXのフルサイズゲーミングキーボード「【日本語配列】HyperX Alloy Core RGB」が販売中だ。価格は4990円。
本製品は、ライトバーと6つのRGBライティング効果、3つの明度レベルを備えたフルサイズゲーミングキーボード（有線）。耐久性に優れた強化プラスチックフレーム、アンチゴースト機能、静音と応答性を兼ね備えたキー、専用メディアキーなどが特徴となっている。
ゲームと普段使い、どちらにも適したゲーミングキーボード
ユーザーレビューを見ると、“普段使い＆ゲーミングキーボードに◎／コスパ最強／見た目・機能・使い心地のバランスがとても良い”といった声が寄せられている。ゲームと普段使いに最適な一台と言えるだろう。
5000円未満のフルサイズゲーミングキーボードを求めている人に加え、ゲームも遊びつつ、それ以外の作業もしたい人にもおすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【日本語配列】HyperX Alloy Core RGB ゲーミングキーボード ゲーマー向け LEDバックライト 耐水性 2年保証 HX-KB5ME2-JP ( 4P4F5AJ#ABJ )
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第417回
トピックス200Hz駆動のモデルをお得にゲットしたい人に！ JAPANNEXT製23.8型フルHD液晶ゲーミングディスプレーが約1.5万円
-
第416回
トピックスSwitch 2やノートPCなどの画面出力・充電が可能なケーブルが便利すぎる！ これ1本で遊びも仕事もこなせる
-
第415回
トピックスフルHD高画質で遊びたい・仕事したい・作りたい人、RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCはどうでしょう？
-
第414回
トピックス上級者も初心者も満足できるサポート機能が魅力！ 165Hzと0.5msのASUS製27型フルHDゲーミングディスプレーが16％オフ
-
第413回
トピックス「Forza Horizon 6」に最適な一台！ Logicoolのハンドルコントローラー「G29」が31％オフ
-
第412回
トピックス初心者に最適な構成！ RTX 5060 Ti搭載のゲーミングデスクトップPC、迅速なサポートもポイント◎
-
第411回
トピックスこれで「Forza Horizon 6」を遊びたい！ FH6のデザインで彩られたXboxワイヤレスコントローラーが10％オフ
-
第410回
トピックスSwitchでゼルダをやるならこれしかない “祠の模様が浮かび上がる”LED付きゲームコントローラーが25％オフ
-
第409回
トピックス白一色のGIGABYTE製27型WQHDゲーミングディスプレーを発見！ 210Hzや量子ドットなどスペックが高すぎ！
-
第408回
トピックス子供のゲーミングPC入門にちょうどいいかも！ RTX 3050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートが13万円台
- この連載の一覧へ