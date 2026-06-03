ゲームと普段使い、どっちもしたい！ その願い、HyperX製フルサイズゲーミングキーボードが叶えます

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HyperXのフルサイズゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのフルサイズゲーミングキーボード「【日本語配列】HyperX Alloy Core RGB」が販売中だ。価格は4990円。

本製品は、ライトバーと6つのRGBライティング効果、3つの明度レベルを備えたフルサイズゲーミングキーボード（有線）。耐久性に優れた強化プラスチックフレーム、アンチゴースト機能、静音と応答性を兼ね備えたキー、専用メディアキーなどが特徴となっている。

ゲームと普段使い、どちらにも適したゲーミングキーボード

ユーザーレビューを見ると、“普段使い＆ゲーミングキーボードに◎／コスパ最強／見た目・機能・使い心地のバランスがとても良い”といった声が寄せられている。ゲームと普段使いに最適な一台と言えるだろう。

5000円未満のフルサイズゲーミングキーボードを求めている人に加え、ゲームも遊びつつ、それ以外の作業もしたい人にもおすすめできる。