Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第420回
暑い夏に備えて、高評価のRGBゲーミング冷蔵庫をゲット！ コンパクト/3℃冷蔵/355ml缶2ケース分の容量が魅力
2026年06月08日 18時00分更新
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サンコーのRGBゲーミング冷蔵庫をチェック
Amazon.co.jpにて、サンコーのRGBゲーミング冷蔵庫「RGBJARSBK」が販売中だ。価格は3万6800円。
本製品は、RGBライティングを備えたコンプレッサー式のゲーミング冷蔵庫。最大3度まで冷やせる冷却性能が特徴で、エナジードリングや食べ物を低温で冷蔵保存できるという。そのほか、355ml缶2ケース分が収まる容量、デスク横・下に置きやすいサイズ感、全13種類のLED発光パターン、冷気を循環させるファンなども特徴だ。
★4.7の高評価を獲得しているゲーミング冷蔵庫
ユーザーレビューを見ると、“手頃な大きさと価格、そしてよく冷える／操作がシンプルで使いやすい／音が静か”といった声が寄せられている。
本製品はコンパクト・大容量・冷却性能の3拍子がそろったゲーミング冷蔵庫だ。暑い時期に、ゲームをしながらキンキンに冷えたエナジードリンクや炭酸飲料、ビールを飲みたい人は少なくないはず。ゲーム三昧の夏を過ごす予定のある人は、高評価（★4.7）の本製品をチェックしてみてはどうだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|THANKO PYZONE RGBゲーミング冷蔵庫 40L RGBJARSBK 冷蔵庫 サブ ミニサイズ LED コンプレッサー式 コンパクト 一人暮らし 右開き
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