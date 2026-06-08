Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第422回
純正以上のゲームコントローラーを求めるならGameSir T7 Pro Floralがイチオシ！ 花柄と半透明、RGBライトの美しさに見惚れる
2026年06月08日 19時00分更新
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GameSirのXbox・PC有線ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのXbox・PC有線ゲームコントローラー「GameSir T7 Pro Floral」が販売中だ。価格は7999円。
本製品は、花柄マットシェルと半透明ボディを採用した有線ゲームコントローラーで、Xbox Series X|S、Xbox One、PCに対応する。RGBライティングと組み合わせることでデスク周りを美しく彩ってくれるという。そのほか、ドリフトを防ぐホール効果スティックや背面ボタン、2段階トリガーストップなども特徴となっている。
純正品以上の性能を誇るゲームコントローラー
ユーザーレビューを見ると、“純正よりも軽い／使い勝手はほぼ純正／電源を入れると全体が派手に点灯する”といった声が寄せられている。純正を上回る性能とバッテリー切れの心配がない有線接続が魅力の本製品。美しい見映えも含めて、特別感のあるゲームコントローラーが欲しい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|GameSir T7 Pro Floral Xbox/PC 有線コントローラー Hall Effect搭載 RGBライト 背面ボタン付き ゲームパッド Steam/Windows/Xbox Series X|S/Xbox One対応 ドリフト防止 PCコントローラー 箱コン
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