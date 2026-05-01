Core Ultra 7＆RTX 5060搭載のLenovo製ゲーミングノートが10％オフ！165Hzや有機ELなどが魅力

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Lenovoの15.1型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.1型ゲーミングノートPC「Legion 5i Gen10」が販売中だ。参考価格は28万9300円だが、タイムセールにより10％オフの25万9800円で購入できる（4月30日時点）。

Core Ultra 7＋RTX 5060搭載モデル

Legion 5i Gen10は、インテル「Core Ultra 7 255HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載するゲーミングノートPC（Amazon限定モデル）。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）、パネル方式はOLED（有機EL）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

タイムセール中は25万円台で購入できるチャンスなので、最新スペックのモデルに乗り替えたい人はチェックしてみては？