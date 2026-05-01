Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第302回
Core Ultra 7＆RTX 5060搭載のLenovo製ゲーミングノートが10％オフ！165Hzや有機ELなどが魅力
2026年05月01日 12時00分更新
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Lenovoの15.1型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.1型ゲーミングノートPC「Legion 5i Gen10」が販売中だ。参考価格は28万9300円だが、タイムセールにより10％オフの25万9800円で購入できる（4月30日時点）。
Core Ultra 7＋RTX 5060搭載モデル
Legion 5i Gen10は、インテル「Core Ultra 7 255HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載するゲーミングノートPC（Amazon限定モデル）。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）、パネル方式はOLED（有機EL）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
タイムセール中は25万円台で購入できるチャンスなので、最新スペックのモデルに乗り替えたい人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】Lenovo ゲーミングノートPC ゲーミングPC Legion 5i Gen10 15.1インチ Intel® Core Ultra 7 プロセッサー搭載 255HX メモリ32GB SSD1TB Microsoft 365試用版 Windows11 バッテリー駆動9.3時間 重量1.9kg エクリプスブラック 83F0007SJP
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